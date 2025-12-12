惠康超市全場88折！一連兩日滿額即減 花生油/雞湯/金鳳米/冰鮮雞勁減兼送贈品

惠康一連兩日全場88折！惠康一向是許多家庭日常採購的首選，為回饋顧客，惠康將於本週末（12月13日至14日）再度推出萬眾期待的「全民大『折』日」，提供高達88折的全場折扣優惠。無論是親臨門市，還是在家輕鬆網購，都能享受這次的限時勁減，同時更有大量精選產品以驚喜價發售，是補充家中糧倉的最佳時機。

本次「全民大『折』日」的覆蓋範圍極廣，顧客只需把握時機，即可享受折上折的購物樂趣。在12月13日（星期六），凡於全線惠康門市購物滿$100即可享92折，而買滿$168更能立即升級至88折優惠，折扣力度相當吸引。習慣網上購物的人士，優惠期更延長至兩天（12月13日至14日），於惠康網店買滿$100享92折，買滿$888即享88折；若選擇方便快捷的「網購店取」服務，門檻更低，只需買滿$50即可享88折，絕對是精明消費者的福音。

必搶至抵換購及贈品 買指定產品送總值$48禮品

除了全場折扣，惠康亦推出多項精選產品的「買即送」及換購優惠。例如，凡購買6盒作為入廚好幫手的史雲生清雞湯1公升裝，即可獲贈總值$34的超力銀絲米粉及粟米粒罐頭等禮品。購買一排3支裝的刀嘜純正花生油，更可免費獲贈總值$48的鷹嘜煉奶、桂格即食麥片及宇治之露茶包，讓您的廚房常備品更添豐富。此外，凡於推廣期內購買任何產品，即可以優惠價換購指定貨品，只需加$52即可換購5公斤袋鼠牌精選絲苗米一包，或加$89換購滴露天然極淨洗衣旋珠一包，為家居潔淨增添力量。

其他新鮮食材亦有優惠，來自泰國的JOYVIO即飲椰青，清甜解渴，只售$10一個。以香甜多汁、富含維他命C聞名的紐西蘭Zespri金奇偉果，5個裝售$24一袋。想準備一頓豐盛晚餐，可以考慮$59一盒的蘇格蘭無激素牛仔骨，或$32一隻的冰鮮農家雞。對於海鮮愛好者，方便處理的急凍虎蝦肉平均只需$26一包（$52/2包），無論是炒飯或意粉都非常適合。

本次優惠亦是補充家中乾糧、零食及飲品儲備的絕佳機會。家傳戶曉的灣仔碼頭家庭裝水餃，提供西洋菜豬肉及粟米豬肉等多款口味，現只售$53一包，是快捷方便的晚餐之選。作為早餐或宵夜良伴的荷美爾午餐肉，平均每罐僅售$25（$100/4罐）。此外，多款人氣啤酒如百威、嘉士伯、喜力等4罐裝大啤亦在進行推廣，無論是個人暢飲或準備派對都非常划算。

條款及細則： 優惠不適用於購買嬰幼兒奶粉、禮券、任何儲值或增值服務、膠袋收費等。優惠不可與恒生enJoy卡折扣日等其他優惠同時使用。所有價格以店舖為準，如有任何爭議，惠康超級市場保留最終決定權。