屈臣氏週末快閃優惠！全場無門檻88折 指定貨品送$50券 1招再減$20

時尚購物
更新時間：16:14 2025-12-05 HKT
發佈時間：16:14 2025-12-05 HKT

屈臣氏作為香港知名的連鎖零售商，以豐富的個人護理、美妝及健康產品聞名，深受消費者青睞，品牌的門市遍布全港，提供一站式購物便利。近日，屈臣氏推出限時週末快閃優惠，易賞錢會員可享全場無門檻88折，涵蓋日常護理用品到美妝單品，以一種支付方表更可享額外$20折扣！

指定貨品送$50屈臣氏優惠券

明日（12月6日），易賞錢會員只要親臨屈臣氏門市，即可享受全場商品無門檻88折的超值優惠，將心儀的個人護理、美妝、健康產品帶回家。屈臣氏網店同樣享有檻88折優惠，在網店結帳時，只需輸入優惠碼「12OFF」即可激活折扣，讓購物體驗更加便捷。

為進一步提升顧客的購物體驗，屈臣氏與Alipay HK合作，提供專屬支付優惠。Alipay HK用戶在門市購物滿$200，即可享立減$20的優惠。此外，活動期間購買精選成人營養、美妝產品、益生菌產品、成人紙尿褲產品等，滿指定金額，可獲額外$50優惠券。

 

屈臣氏全場88折

  • 日期：2025年12月6日（六）
  • 分店地址：>>按此<<
  • 網店：>>按此<<

 

資料來源：Watsons

 

