Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

百佳大派$50現金券！12月雙重優惠 門市購物滿額即享95折

生活百科
更新時間：17:45 2025-12-04 HKT
發佈時間：17:45 2025-12-04 HKT

百佳超市優惠｜連鎖超級市場百佳是不少港人購買日常用品的首選，分店遍佈全港，貨品種類齊全，由新鮮食品到家居雜貨，一應俱全。為回饋顧客，百佳宣佈將於12月5日起推出「佳坊賞」多重優惠，著數總值高達$100，讓市民在年尾佳節前能以更實惠的價錢添置心頭好，絕對是精明消費者的福音！

百佳超市優惠 消費滿額即送$50優惠券

百佳宣佈將於12月5日起推出「佳坊賞」多重優惠。
百佳宣佈將於12月5日起推出「佳坊賞」多重優惠。

想享受今次推廣的第一重著數非常簡單。由2025年12月5日至12月14日，顧客只需於香港百佳、FUSION、TASTE、INTERNATIONAL或FOOD PARC門市進行單一次消費滿$120，即可獲贈總值$50的優惠券，回贈率超過40%，相當吸引。贈送的優惠券組合包括兩張$15的門市限定優惠券，以及一張$20的PNS網購送貨限定優惠券，無論是喜歡到實體店購物，還是偏好網上購物的顧客，都能享受到這份喜悅。

百佳門市購物滿$150 即享全單95折

在門市消費滿指定金額，即可享用全單95折的電子優惠券。
在門市消費滿指定金額，即可享用全單95折的電子優惠券。

除了送贈現金券，12月亦有滿額即減優惠。在2025年12月1日至31日整個月份，顧客只要在門市消費滿指定金額，即可享用全單95折的電子優惠券。於百佳門市買滿$150，或於FUSION、TASTE、TASTE X FRESH、FOOD PARC及GREAT等精品超市買滿$200，結賬時即可自動享有折扣，每張訂單最多可節省$50。這個優惠特別適合需要大量採購派對用品或家庭儲備的顧客，讓你的聖誕及新年購物之旅慳得更多。

百佳優惠詳情：

優惠一 (送$50優惠券)：

  • 推廣日期：2025年12月5日至12月14日
  • 推廣期內於門市單一消費滿$120，即送$15門市優惠券2張及$20 PNS網購優惠券1張。
  • $15門市優惠券：需於12月15日至31日期間，在門市購物滿$150方可使用。
  • $20網購優惠券：需於12月15日至31日期間，於PNS網購消費滿$200方可使用。

優惠二 (全單95折)：

  • 推廣日期：2025年12月1日至12月31日
  • 在百佳門市消費滿$150，或在FUSION、TASTE等品牌消費滿$200，即可享95折。
  • 每張訂單最高可享$50折扣優惠。

百佳超級市場門市列表 >>按此<<

 

資料來源：香港百佳超級市場 PARKnSHOP Supermarket HK

 

同場加映：AEON $12店全場半價！日常雜貨/清潔用品/文具/玩具精品$6起 1店限定網民大驚：又執一間

 

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
為拎災民資助？網傳有人湧銀行改地址做宏福苑 滙豐、中銀、東亞出招堵截｜Juicy叮
00:50
為拎災民資助？網傳有人湧銀行改地址做宏福苑 滙豐、中銀、東亞出招堵截｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
地盤頒禁煙令內部影片流出！高層當眾宣布「永久封殺令」 全場鴉雀無聲 涉事地盤屬龍頭地產商｜Juicy叮
01:31
地盤頒禁煙令內部影片流出！高層當眾宣布「永久封殺令」 全場鴉雀無聲 涉事地盤屬龍頭地產商｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
大埔宏福苑五級火｜5紙皮石工友罹難 女工拍下最後畫面 濃煙灌31樓走廊：快啲走！
大埔宏福苑五級火｜5紙皮石工友罹難 女工拍下最後畫面 濃煙灌31樓走廊：快啲走！
突發
11小時前
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
影視圈
2025-12-03 17:00 HKT
TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂
TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂
影視圈
9小時前
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
飲食
2025-12-03 18:04 HKT
佘詩曼為身後事做好準備 早已立下遺囑：唔想浪費咗畢生積蓄 歷盡生離死別珍惜眼前人
佘詩曼為身後事做好準備 早已立下遺囑：唔想浪費咗畢生積蓄 歷盡生離死別珍惜眼前人
影視圈
6小時前
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
飲食
2025-12-03 12:39 HKT
馬鞍山新港城。資料圖片
珍惜生命｜馬鞍山新港城情困婦墮樓 當場不治
突發
6小時前
罐頭比新鮮食品更健康？專家推介5款家中必備超級食物罐頭 可防癌/護心/穩血糖
罐頭比新鮮食品更健康？專家推介5款家中必備超級食物罐頭 可防癌/護心/穩血糖
保健養生
9小時前