百佳大派$50現金券！12月雙重優惠 門市購物滿額即享95折

百佳超市優惠｜連鎖超級市場百佳是不少港人購買日常用品的首選，分店遍佈全港，貨品種類齊全，由新鮮食品到家居雜貨，一應俱全。為回饋顧客，百佳宣佈將於12月5日起推出「佳坊賞」多重優惠，著數總值高達$100，讓市民在年尾佳節前能以更實惠的價錢添置心頭好，絕對是精明消費者的福音！

百佳超市優惠 消費滿額即送$50優惠券

百佳宣佈將於12月5日起推出「佳坊賞」多重優惠。

想享受今次推廣的第一重著數非常簡單。由2025年12月5日至12月14日，顧客只需於香港百佳、FUSION、TASTE、INTERNATIONAL或FOOD PARC門市進行單一次消費滿$120，即可獲贈總值$50的優惠券，回贈率超過40%，相當吸引。贈送的優惠券組合包括兩張$15的門市限定優惠券，以及一張$20的PNS網購送貨限定優惠券，無論是喜歡到實體店購物，還是偏好網上購物的顧客，都能享受到這份喜悅。

百佳門市購物滿$150 即享全單95折

在門市消費滿指定金額，即可享用全單95折的電子優惠券。

除了送贈現金券，12月亦有滿額即減優惠。在2025年12月1日至31日整個月份，顧客只要在門市消費滿指定金額，即可享用全單95折的電子優惠券。於百佳門市買滿$150，或於FUSION、TASTE、TASTE X FRESH、FOOD PARC及GREAT等精品超市買滿$200，結賬時即可自動享有折扣，每張訂單最多可節省$50。這個優惠特別適合需要大量採購派對用品或家庭儲備的顧客，讓你的聖誕及新年購物之旅慳得更多。

百佳優惠詳情：

優惠一 (送$50優惠券)：

推廣日期：2025年12月5日至12月14日

推廣期內於門市單一消費滿$120，即送$15門市優惠券2張及$20 PNS網購優惠券1張。

$15門市優惠券：需於12月15日至31日期間，在門市購物滿$150方可使用。

$20網購優惠券：需於12月15日至31日期間，於PNS網購消費滿$200方可使用。

優惠二 (全單95折)：

推廣日期：2025年12月1日至12月31日

在百佳門市消費滿$150，或在FUSION、TASTE等品牌消費滿$200，即可享95折。

每張訂單最高可享$50折扣優惠。

百佳超級市場門市列表 >>按此<<

資料來源：香港百佳超級市場 PARKnSHOP Supermarket HK

