熊本地震｜累計增至34死多人心肺驟停 AEON MALL已證6死︱不斷更新

日本九州熊本縣28日發生黎克特制7.1級極淺層強烈地震，災情嚴峻。日本共同社及多家外媒的報道，今次強震已造成的死亡人數已增至34死，多人心肺驟停。救援人員正把握「黃金72小時」救出被困或失蹤者。

【13:23】當地時間12時30分，日揆高市早苗稱地震已致30死；而熊本縣的AEON MALL（永旺購物中心）則有6死、1人心臟驟停、5人受傷。

【13:16】日本製紙八代工廠有8死、、2人受傷、1人生死未卜，日前有消防員徒手救出2人；另外，熊本縣內目前已開設415處避難所，收容近1萬400人；全縣約有7萬4800戶仍處於斷水狀態。

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【10:16】日本內閣官房長官木原稔稱，熊本地震已增至28人死亡。

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弟接姊電話趕回家見兄慘死 「希望他沒有受苦」

熊本縣在強震過後陸續傳出多宗嚴重死傷。其中在宇城市，一名73歲農民杉浦臣夫遭倒塌住宅壓住身亡。據《每日新聞》報導，與兄長同住的66歲男子杉浦成生表示，地震發生後他在工作場所突然收到姊姊來電，得知無法聯絡上兄長。他隨即心急如焚趕回住家，詎料一進門便發現兄長躺在床上，臉部被疑似倒塌屋樑的木材緊緊壓住，已失去呼吸心跳。

成生隨後被迫在車內過夜避難，整晚輾轉反側無法入睡。回憶起不幸離世的兄長，成生悲痛地表示：「他雖然是個沉默寡言的人，但其實有不少朋友。」說完便難過得哽咽失聲，無法再說下去，他悲痛地表示：「只希望他沒有受苦，現在只能想到這件事。」

西媒將「心肺停止」列死亡 指最少18人遇難

在死亡名單中，宇城市市長末松直洋證實，該市包括杉浦臣夫在內的2名死者均是因強震引發的災害「直接死亡」。

八代市亦為重災區之一，多間民房、建築物及神社倒塌；其中日本製紙公司八代工廠一座高聳煙囱突然斷裂坍塌，導致11人被困，救援人員救出7人中證實5人死亡，至昨日仍有4人失蹤；同市另有3人不幸罹難。

此外，甲佐町亦有一名越南籍技能實習生因工地倒塌意外不幸死亡。

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重災區之一、嘉島町大型購物中心「永旺夢樂城熊本」（AEON MALL）的傷亡同樣慘烈。永旺社長吉田昭夫昨表示，地震爆發時商場內有超過4,000人，員工在地震發生後半小時內成功疏散了3,000名顧客，但在50分鐘後發生大爆炸時，不幸仍有數人在裡面。他指，已確認所有顧客撤離，相信員工亦已離開，但部分人仍留在商場內或因某些原因折返。熊本縣政府原本公布該場爆炸有4人死亡、1人心肺停止及5人受傷，《朝日新聞》其後報道，該商場爆炸罹難人數已進一步增至5人。救援隊現正動用無人機及重型裝備，全力在瓦礫堆中搜救困者。

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美聯社等外媒報導特別指出，日本當局及醫療機構在未經醫生正式宣告死亡前，習慣使用「心肺停止」（Cardiopulmonary arrest）一詞，惟西方媒體報道日本災害時，除非有特殊生還迹象正在急救外，按新聞慣例會直接視為「Killed（遇難）」並納入死亡人數統計，以避符合讀者閱讀習慣。因此，西媒統計的死亡人數已包含被列為「心肺停止」的人數，使總計罹難人數達最少18人。

斷水斷電公所運作受阻 災民車中避難過夜

強震發生隔天，部分地區因嚴重的停電、停水導致地方政府運作嚴重受阻，甚至無法正常開設指定避難所，大批受災居民只能暫時在車內過夜，對後續生活感到無比不安。

其中熊本縣氷川町政府在地震後陷入停電與停水狀態，雖緊急使用發電機維持部分照明，惟截至29日上午，公所內所有電腦仍無法使用，負責發布居民安危、避難資訊及災害狀況的防災網站亦無法更新。由於町內多處道路出現嚴重裂縫、高低落差，並有房屋倒塌，原定11處指定避難所無法開放，當局被迫改為開放3所小學及2所中學操場，供民眾開車入內進行「車中避難」。

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在觀測到震度6強的八代市，「八代社區中心」設置了緊急避難所，收容約140名因住宅或生活基礎設施受損的居民。77歲災民藤本富雄與76歲妻子和子表示，地震後自家內部櫥櫃倒塌、餐具破裂，幾乎無法行走，加上停電停水無法煮飯，只能靠餅乾度過一晚，並先在附近停車場車中過夜，隔天才進入避難所。和子疲憊地表示：「就算睡在車裏，也一直感覺到搖晃，完全睡不着。」

日本內閣官房長官木原稔於29日中午記者會表示，包括熊本和福岡在內的九州5個縣已設立506個緊急避難中心。截至29日上午7時，已有9,186名受災民眾被妥善安置在各避難中心內。日本政府已指示自衛隊及警察搜救隊全力搶修道路，確保物資能夠源源不絕送達災區。

災區餘震不斷，震情依然險惡。29日晚間9時29分，熊本縣天草與蘆北地區再度發生黎克特制5.8級強烈餘震，最大震度達到「5弱」。日本氣象廳表示，今次餘震預計不會引發海嘯，但警告當地地質結構極不穩定，不排除未來數天仍有強烈餘震發生。