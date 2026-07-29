熊本地震︱AEON MALL災後廢墟環境曝光 集團社長：爆炸前有逾4000人在場︱有片

日本熊本縣昨日（28日）下午發生7.1級強烈地震。位於嘉島町的「永旺夢樂城熊本（AEON MALL）」在震後逾一小時發生猛烈爆炸，引發各界震驚。而日本消防廳今日亦公開AEON MALL在爆炸後的災情，見內部損毀嚴重，整個場地猶如廢墟無異。



永旺集團社長吉田昭夫於今日（29日）下午召開記者會交代事件，證實爆炸目前已導致商場員工三死、一人心肺停止、三人失蹤及四人受傷，對慘劇致以深切歉意。

相關新聞：熊本地震︱Aeon Mall爆炸崩塌疑燃氣外泄引發 永旺首發聲明：4員工下落不明

指引：撤離後嚴禁折返

吉田昭夫表示，昨午4時27分地震發生時，商場內共有超過4000名顧客與員工。管理層在約30分鐘內已迅速將全數人員疏散至周邊停車場。然而，至下午5時50分左右，商場內部在不明原因下發生巨大爆炸。



對於為何爆炸發生時仍有員工在室內內，吉田解釋，初步以為疏散工作已經完成，但後來點算人數時，發現有員工失聯。他估計，或有員工因不明原因折返。他強調，公司指引是疏散後嚴禁折返，但由於購物中心出入口眾多，難以確保所有通道已被徹底封鎖。

相關新聞：熊本地震︱台灣旅客親歷無印良品店員臨危不亂 拆新「咕𠱸」護客疏散獲網民激讚

燃氣設備6月完成安檢

對於爆炸原因，吉田指出，爆炸起火點並非餐飲商戶所在的美食廣場，而是位於燃氣供應管線的沿線區域。目前初步估計，事故極可能與燃氣管道有關。他強調，商場的燃氣設備剛於今年3月12日進行自主檢查，並於6月10日全面完成定期安全檢驗。