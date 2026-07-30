熊本地震｜AEON MALL為何炸成廢墟？專家：屬罕見超音速衝擊波「爆轟」破壞力更大

日本熊本縣於7月28日下午發生7.1級強烈地震，震央附近嘉島町的「永旺夢樂城熊本」（AEON MALL ）在震後約一個多小時突發劇烈爆炸，造成多人被困，至少3人死亡。有日本防災專家指出，今次爆炸規模之大與毀損程度均屬罕見且異常的超音速衝擊波「爆轟」，當年「311」大地震也曾出現過。

廢墟如戰場 衝擊波波及數百米外

據《朝日電視台》等日媒報道，爆炸發生於28日下午6時左右，當時現場冒出大量白煙並伴隨巨響。距離商場約300米外的一間居酒屋亦受到衝擊波波及，大量粉塵飄入店內。附近居民表示，地震發生後半小時突然聽見轟然巨響，隨即感受到與地震截然不同的劇烈震動，隨後便看到永旺購物中心方向升起濃濃灰煙。連距離現場1.5公里的嘉島町公所職員亦清楚聽到巨大的爆炸聲。

永旺集團事後證實，地震發生時員工已第一時間協助引導約200名顧客疏散至館外停車場。然而，部分員工其後疑返回館內巡視或進行善後，導致爆炸發生時有人困於瓦礫之中。

根據警方與消防部門最新公佈的空拍及內部調查畫面顯示，購物中心南側受損極為嚴重，大範圍屋頂被瞬間炸飛，外牆綿延數十米崩塌，鋼骨結構完全裸露，館內樑柱坍塌、天花殘破、電線脫落，內部滿佈瓦礫如同戰場。

前東京消防廳防災課長、曾統籌指揮311大地震救災工作的高級消防專家佐藤康雄分析指出，從建築物的毀損程度來看，今次事故極可能屬於相當罕見的「爆轟（Detonation）」，而非一般的普通爆炸。

佐藤康雄解釋，爆炸可分為普通爆炸以及會產生超音速衝擊波的「爆轟」，後者的破壞力遠高於前者。他以2011年福島第一核電廠1號至4號機組發生的氫氣爆炸為例，當時堅固的核電廠結構遭到毀滅性破壞，正是典型的「爆轟」現象。今次永旺購物中心外牆剝落、樑柱斷裂的特徵，與爆轟產生的衝擊波破壞極為吻合。

地震致管線錯位洩漏 密閉環境成燃爆溫床

針對事故起因，佐藤康雄進一步剖析，最可能的誘因是燃氣外洩。大型購物中心通常設有美食廣場或多家餐飲店家，由於中式餐廳等業者對火力需求較高，常會引入火力約為一般都市天然氣兩倍的液化石油氣（丙烷）。若事發樓層多家店家共用一套集中供氣管線，強震極易導致管線錯位或破裂，造成大量丙烷氣體短時間內嚴重外洩。

雖然商業用氣體均混入特殊臭味提醒漏氣，但由於地震發生時現場環境混亂，且購物中心空間廣闊，工作人員可能較晚才察覺異樣。佐藤特別指出，事故發生時正值盛夏，商場空調運轉且門窗緊閉，形成極度密閉的空間，氣體在疏散顧客後的30分鐘內持續累積達到極高濃度，最終遇上火源被引燃，從而引發威力驚人的超音速爆轟。

目前警消與自衛隊正全力進行清理與現場調查，以釐清確切的事故細節。