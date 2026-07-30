熊本地震｜預知地震？事發前數秒三色貓突受驚速逃 網民關心安危

日本九州熊本縣發生7.1級強烈地震，地動山搖造成災情處處，但亦意外記錄下動物疑似預知災害的驚人瞬間。當地一名網民日前分享家中監視器畫面，顯示其飼養的三色貓在地震爆發前數秒，突然展現出超乎常人的「預知能力」，及時逃離房間，影片隨即在網絡爆紅，吸引超過2,760萬人次觀看，網民紛紛為貓咪及主人平安無事鬆一口氣。

閉路電視直擊驚險過程 網上獲2,760萬人次瀏覽

據網主上載的家居閉路電視片段顯示，地震發生前，該隻三色貓本來正悠閒地躺在床上。然而在沒有任何明顯異樣的情況下，貓咪突如其來像受到極大驚嚇般猛然坐起身，警惕地觀察周圍環境。僅數秒過後，房內的小型物件開始出現輕微搖晃，貓咪見狀毫不猶豫，以極快速度衝出房間逃生。

就在貓咪逃離現場後短短一、兩秒間，整座房屋便陷入劇烈搖晃之中，房內書架、雜物及家具紛紛倒下，現場一片混亂，過程險象環生。影片發佈後迅速引發全球網民熱議，不少人對貓咪敏銳的感知能力感到驚歎。

網民心繫貓咪安危 飼主翻找2小時迎喜訊

由於影片定格在房間劇烈搖晃、雜物倒塌的一幕，大量網民紛紛在留言區表達對貓咪安危的深切擔憂。網主隨後留言報平安，指自己在地震過後、在一片狼藉的屋內持續搜尋了整整2個小時，終於在角落找到安然無恙的愛貓，感動直言：「牠還活着，真是太好了！」

網主補充表示，極度感謝全球網民的關心與慰問，鑑於氣象廳警告未來一段時間仍有可能發生大型餘震，他已決定攜同愛貓暫時撤離至更安全的避難地點。網民得知人寵平安後亦紛紛留言加油打氣：「注意安全！」、「貓咪和你都沒事，實在太好了！」、「動物的本能真的救了牠一命！」