委內瑞拉地震｜C朗拿度為災區送暖 被困8天男子收親簽球衣 截肢男童收偶像打氣片

無情天災，卻有巨星送暖！委內瑞拉6月底遭遇126年來最嚴重的雙重強震，官方通報遇難人數已急升至2,954人，另有超過1.6萬人無家可歸，災情慘烈。然而在愁雲慘霧的災區，近日卻接連誕生了兩幕與葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）有關的溫暖奇蹟。一名被困商場廢墟長達8天（超過190小時）的生還者，在得知救他的是葡萄牙救援隊後，竟興奮地當場模仿C朗「Siuuu」的經典慶祝叫聲；而另一名不幸截肢且痛失全家人的10歲小球迷，亦驚喜收到C朗在世界盃百忙之中抽空錄製的專屬打氣短片，兩名災民均獲贈C朗親筆簽名的7號戰衣。

聽到「葡萄牙」當場大喊「Siuuu」

據葡萄牙媒體《球報》報道，44歲委內瑞拉男子埃爾南·吉爾（Hernán Gil）自6月24日大地震後，一直被深埋在拉瓜伊拉（La Guaira）一棟坍塌購物中心的數噸瓦礫之下，直至7月1日才被奇蹟救出。

當時，葡萄牙民防特種救援隊隔着廢墟堅持搜救了四天多，並率先定位及輸送水糧，才成功將其活着救出。當救援隊員馬里亞向其自我介紹「我來自葡萄牙」後，被困了整整8天、意識依然清醒的埃爾南竟然脫口大喊出「C朗拿度」的名字。馬里亞隨即笑問他：「那你知道C朗標誌性的吶喊是什麼嗎？」埃爾南當場在擔架上模仿起C朗經典的「Siuuu」歡呼。葡萄牙駐委內瑞拉大使館得悉後，昨日特意前往病房，代表C朗向他送上一件由其本人親筆簽名的國家隊7號球衣。

10歲截肢遺孤獲C朗邀現場看比賽

與此同時，另一名在重災區拉瓜伊拉獲救的10歲男孩安德烈斯（Andrés Mieles），雖然保住性命，卻痛失了父母及兄長，且右足被迫接受截肢手術。身世坎坷的他躺在病床上，僅許願想要一張C朗的世界盃球星貼紙，以填補在地震中丟失的收藏冊。

事件傳至C朗耳中，剛協助葡萄牙淘汰克羅地亞晉級世界盃16強的他，隨即在百忙中親自為男孩拍片打氣。C朗在影片中親切地向安德烈斯送上擁抱和祝福，並承諾：「當你康復，我想請你來現場看我比賽好嗎？我很期待與你見面，朋友。」除了口頭邀約，C朗亦已委託志願者將一件親筆簽名的球衣，親手送到了這位堅強的小球迷手中。

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委內瑞拉百年來最嚴重的雙重強震，傷亡數字正以驚人速度持續攀升，災區搜救工作進入與死神搏鬥的關鍵階段。委內瑞拉全國代表大會主席羅德里格斯（Jorge Rodríguez）於當地時間7月4日召開最新災情通報，證實強震已導致遇難人數飙升至2,954人，受傷人數亦急增至16,592人，兩者合計死傷已突破1.9萬人。隨着廢墟現場陸續被挖開，完全倒塌粉碎的建築物已增加至190棟，餘震更錄得驚人的942次，令災區隨時面臨二次倒塌的致命威脅。

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倒塌大樓升至190棟

綜合埃菲社及委內瑞拉官方數據，自6月24日傍晚遭遇雙重強震襲擊以來，災區的餘震活動極其活躍，截至目前已記錄到多達942次餘震，嚴重阻礙了救援進度。官方評估指出，強震至今已造成全國856棟建築物受損，其中有190棟完全倒塌，化為一片廢墟。

為了解決災民的安頓問題，委內瑞拉政府與國際人道組織已在災區緊急設立了80處臨時安置營地（難民營）。最新數據顯示，雖然目前已有6,462人在黃金時間內幸運獲救，但仍有高達16,309人因家園被毀而徹底失去住所、流離失所。