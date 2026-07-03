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委內瑞拉7.5級地震︱逼近2600人罹難逾1.2萬傷 43歲男子受困8天奇蹟獲救

即時國際
更新時間：11:37 2026-07-03 HKT
發佈時間：11:37 2026-07-03 HKT

委內瑞拉大地震發生至今已逾一星期，罹難人數已增加至逼近2,600人。雖然目前早已超出黃金72小時的救援期限，但災區現場仍傳出倖存者獲救的消息。經救援人員連日搜救，成功再於瓦礫堆中救出一名生還者。

拯救期間向其輸送食水

43歲男人被困8天奇蹟獲救。OliverBlanco@X
43歲男人被困8天奇蹟獲救。OliverBlanco@X
43歲男人被困8天奇蹟獲救，救援人員感動相擁。OliverBlanco@X
43歲男人被困8天奇蹟獲救，救援人員感動相擁。OliverBlanco@X
43歲男人被困8天奇蹟獲救，救援人員感動相擁。OliverBlanco@X
43歲男人被困8天奇蹟獲救，救援人員感動相擁。OliverBlanco@X

繼日前一名3歲男童在受困6天後獲救後，多國聯合救援隊在經過70小時的持續搶救下，於周四（7月2日）在一座倒塌的商場內，再度救出一名受困於約8米深瓦礫下的43歲男子。

據悉，該男子為該商場的保安員。在他獲救的瞬間，現場的救援人員及記者皆鼓掌歡呼。在成功救出該名男子前，救援隊已先透過軟管向其輸送了10多公升的飲用水，並利用氧氣管維持其氧氣供應。在最後的搜救階段，救援人員一邊清理瓦礫，一邊挖掘出一條長3米的隧道，最終順利將他送回地面。

或有5萬人失蹤

委內瑞拉當局指出，目前有超過4,000名國際救援人員在當地協助搜救，累計已救出6,400多人。然而，當地一個非政府組織的數據庫顯示，現時仍有約5萬人處於失蹤狀態。

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