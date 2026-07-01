委內瑞拉7.5級地震︱罹難人數逼近2千 3歲男童困廢墟6天奇蹟獲救︱有片

委內瑞拉7.5級地震發生至今已近一周，當局周二（6月30日）表示，災難已造成1943人死亡。不過在瓦礫堆中也傳出好消息，一名3歲男童在受困廢墟六天後奇蹟獲救。

拉瓜伊拉為重災區

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委內瑞拉3歲男孩被困6天奇蹟生還。Ender_Etz@X

這場搜救行動由約旦救援隊實施。3歲的莫蘭當天（6月30日）凌晨成功獲救，此前他被困在拉瓜伊拉州一棟大樓的廢墟之下長達六天。被救出後，他已被轉移並接受進一步醫療救治。

影片畫面顯示，當救援人員發現這名奇蹟生還的孩子時，現場全體歡呼雀躍。

拉瓜伊拉州是委內瑞拉地震中受災最嚴重的地區。現場畫面顯示，幾名救援人員使用工具小心翼翼地移除瓦礫等雜物，整個挖掘和搜救工作持續了數個小時。莫蘭從完全倒塌的建築物中被救出時，依然保持著意識與呼吸，隨後立即被送上救護車，移送往醫療中心接受進一步檢查和治療。

聯合國：180萬災民需人道援助

另外，據委內瑞拉國民議會議長豪爾赫．羅德里格斯（Jorge Rodríguez）稱，地震發生後，另有10571人受傷，28380人在醫院或臨時營地接受治療。聯合國兒童基金會估計，地震後約有 180 萬人（包括 68 萬名兒童）需要人道援助。

6月24日晚，委內瑞拉連續發生7.2級和7.5級地震，造成大規模破壞，數萬人失蹤。直到周五，該地區再次發生強烈餘震，地面劇烈搖晃，驚慌的人們紛紛湧上街頭。