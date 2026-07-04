委內瑞拉7.5級地震｜23歲前選美皇后與男友遇難 家屬：遺體並肩躺一起至死不離

委內瑞拉上月24日接連發生黎克特制7.2級及7.5級強烈地震，遇難人數已逼近2600人，搜救工作仍在進行中。在這場災難中，曾奪得2025年度「奧蘭多小姐」選美大賽冠軍的23歲委內瑞拉模特兒史嘉莉羅德里格茲（Skarlent Rodríguez）亦證實不幸罹難，她與男友的遺體在倒塌寓所的廢墟中被發現。

據外媒報導，地震發生時，羅德里格茲與男友何塞卡斯特羅（José Castro）正身處重災區之一、拉瓜伊拉州卡蒂亞拉馬爾（Catia La Mar）的沿海地區，隨後與外界失去聯絡。搜救人員連日來在倒塌公寓的瓦礫中密集搜救，及至當地時間29日晚間，家屬證實已尋獲兩人遺體。家屬在聲明中表示，兩人被發現時並肩躺在一起，「直到最後一刻都形影不離」。

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噩耗傳出後，美國佛州格蘭德小姐組織及國際格蘭德小姐（Miss Grand International）官方先後發文悼念，讚揚羅德里格茲在舞台內外均展現優雅氣質與正能量。目前，親友已透過群眾募資平台GoFundMe籌集兩人的喪葬費用，各界亦紛紛致哀。

史嘉莉曾奪下2025年「奧蘭多小姐」選美冠軍，除了外型亮眼，也以親切、樂觀形象深受喜愛。