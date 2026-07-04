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世界盃2026｜阿根廷兩度遭迫和加時始險勝 佛得角駐華大使：感謝中國

即時國際
更新時間：12:33 2026-07-04 HKT
發佈時間：12:32 2026-07-04 HKT

世界盃2026神奇球隊佛得角，32強對戰上屆冠軍阿根廷，雖然有球王美斯押陣，但阿根廷仍遭這支非洲迷你島國球隊兩度追和，戰至加時才以3:2險勝晉級。佛得角駐華大使表示，國家隊能有震驚世界的表現，與中國的支持脫不了關係，因為球隊的訓練場，便是中國的援助建設。

體育事業進步離不開中國

澎湃新聞4日報道，佛得角駐華大使阿林多·多羅薩里奧在北京受訪時，對國家隊的表現仍難掩興奮。他感謝北京市民對佛得角給予的關注與讚賞。在他看來，中佛兩國跨越半個世紀的友誼歷久彌新，「足球有著這樣一種力量，能夠把人們的心凝聚在一起，讓兩國人民本已深厚的友誼更加牢固。」

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多羅薩里奧以首戰對賽熱門西班牙隊為例，表示當時對國家隊抱有無比信心，「佛得角球隊雖小，但有著一顆『強大的心』！」

佛得角首戰揚名，為世人所識後，內地社交平台對這支神奇球隊湧入無數祝賀與讚美，多羅薩里奧直言對中國民眾釋放的友好與善意很感動，直指佛得角體育事業的進步，離不開中國的支援和幫助。

原來，佛得角隊的日常訓練和晉級世界盃的關鍵之戰，都是在中國援建的普拉亞國家體育場完成。該體育場的竣工，填補了這個非洲島國獨立後無國際標準體育設施的空白。

佛得角時任總理內韋斯曾專門表達感謝，「這是中國幫我們實現的夢想」、「佛得角國家體育場是佛獨立以來最大工程項目之一」。

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多羅薩里奧也指，「體育場建成後，我們得以舉辦更多的國際賽事，所有佛得角人都為此自豪。」他說，與此同時，中國還幫助佛得角完善教育體系、建設學校體育基礎設施，這為體育事業的發展打下了堅實基礎。他特別強調，「中國的貢獻非常重要！」

讚北京有秩序又安全

體育場外，多羅薩里奧還介紹了其他一系列的中國援建項目：國民議會大廈、政府大樓、泡衣嶗水壩、佛得角大學新校區、平安城市項目、社會住房項目，以及去年移交的巴普蒂斯塔·德索薩醫院產科大樓。

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來華生活4年的多羅薩里奧指，如要「用一個詞來描述北京，我覺得應該是『attractive』」，初來北京任職時，已覺得這座古城「熱情、美麗又包容」。

得益於安全便捷的生活環境和熱情友好的氛圍，多羅薩里奧和家人很快就融入了這座城市。在他看來，「這裡生活節奏較快，同時秩序井然、很有安全感，同時還有四通八達的交通網路、優秀的國際學校、高效的醫療服務和豐富的休閒選擇，我和家人在這裡生活很幸福！」

 

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