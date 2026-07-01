Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

佛得角公務車全用比亞迪電動車

即時中國
更新時間：16:30 2026-07-01 HKT
發佈時間：16:30 2026-07-01 HKT

2026美加墨世界杯足球賽中，非洲球隊佛得角表現出色，成為全球焦點。自此，外界才發現佛得角與中國關係密切。有內地傳媒報道， 當地公務用車已全面屬中國汽車品牌比亞迪電動車。

相關新聞：世界盃2026︱佛得角門將戰靴來自福建莆田 代工廠：賽前急單200多對

第一財經報道，日前，佛得角駐華大使阿林多·多羅薩里奧在鄭州接受訪問時表示：「佛得角政府的所有公務車都是比亞迪品牌的，都是比亞迪生產的電動汽車。我們也有企業在銷售比亞迪等中國汽車。」

相關新聞：世界盃2026︱佛得角逼和西班牙一鳴驚人 非洲島國打入決賽周與中國有關？

據悉，非洲島國佛得角總人口不足60萬。中國汽車流通協會數據顯示，2021年中國汽車出口進入高速增長期。2021年至2025年，中國累計新車出口量（近似保有量）分區域佔比中，非洲佔比為8.6%。2025年，中國新車出口前15名的國家中，非洲國家阿爾及利亞出口量達17.7萬輛，同比增速超過42倍。

較早前，有報道指，佛得角隊中40歲門將禾仙夏戰靴原來產自中國「波鞋之都」福建莆田。此外，該國普拉亞國家體育場是於2013年由中國援建。

最Hit
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操力設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操力設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
家居裝修
11小時前
「播音皇帝」李我遺孀瀟湘激罕曝光 97歲生日真實狀態令人讚嘆 鶼鰈情深昔為愛同住護老院相扶持
「播音皇帝」李我遺孀瀟湘激罕曝光 97歲生日真實狀態令人讚嘆 鶼鰈情深昔為愛同住護老院相扶持
影視圈
8小時前
黃錦輝酒駕︱立法會議員黃錦輝 涉於前晚醉駕撞到兩車被捕
01:40
黃錦輝酒駕︱立法會議員黃錦輝 涉於前晚醉駕撞到兩車被捕
政情
4小時前
長者七一優惠！8大交通/餐飲/景點 長者咭、樂悠咭折扣 自助餐半價、蛋撻71折、$18下午茶餐
長者七一優惠！8大交通/餐飲/景點 長者咭、樂悠咭折扣 自助餐半價、蛋撻71折、$18下午茶餐
生活百科
23小時前
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-30 10:45 HKT
父母轟「遠過機場」拒幫手湊B 港媽首派東涌公屋陷家庭大戰 網民一句神回點醒當事人｜Juicy叮
父母轟「遠過機場」拒幫手湊B 港媽首派東涌公屋陷家庭大戰 網民一句神回點醒當事人｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
南韓女消防員被揭強逼陪酒24次跳樓亡 調查報告證遭霸凌 17人遭停職
即時國際
8小時前
旺角男子遭友較剪插傷 重創不治 警持盾牌登樓拘兇手
旺角男子遭友較剪插傷 重創不治 警持盾牌登樓拘兇手
突發
1小時前
夏日雨季1方法免費借遮！全港逾80個雨傘借還點 18歲以上就借得 網民盛讚：又長又輕
夏日雨季1方法免費借遮！全港逾80個雨傘借還點 18歲以上就借得 網民盛讚：又長又輕
生活百科
2026-06-30 16:25 HKT
根德園幼稚園今日正式停辦 擁有60年歷史培育3萬名校友 家長感嘆：一個時代的終結
親子
21小時前