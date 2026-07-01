佛得角公務車全用比亞迪電動車

2026美加墨世界杯足球賽中，非洲球隊佛得角表現出色，成為全球焦點。自此，外界才發現佛得角與中國關係密切。有內地傳媒報道， 當地公務用車已全面屬中國汽車品牌比亞迪電動車。

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第一財經報道，日前，佛得角駐華大使阿林多·多羅薩里奧在鄭州接受訪問時表示：「佛得角政府的所有公務車都是比亞迪品牌的，都是比亞迪生產的電動汽車。我們也有企業在銷售比亞迪等中國汽車。」

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據悉，非洲島國佛得角總人口不足60萬。中國汽車流通協會數據顯示，2021年中國汽車出口進入高速增長期。2021年至2025年，中國累計新車出口量（近似保有量）分區域佔比中，非洲佔比為8.6%。2025年，中國新車出口前15名的國家中，非洲國家阿爾及利亞出口量達17.7萬輛，同比增速超過42倍。



較早前，有報道指，佛得角隊中40歲門將禾仙夏戰靴原來產自中國「波鞋之都」福建莆田。此外，該國普拉亞國家體育場是於2013年由中國援建。