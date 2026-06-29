世界盃2026｜佛得角隊長涉性侵隨隊翻譯 醫療報告證女方多處受傷

在今屆世界盃決賽周締造歷史晉級的佛得角，近日有主力隊員捲入嚴重性侵風波。據巴西著名媒體《Globo》披露，現年36歲的佛得角隊長懷恩文迪斯（Ryan Mendes），涉嫌於今年3月27日球隊身處新西蘭奧克蘭，與智利進行熱身賽期間，性侵一名巴西籍女翻譯。

控強闖酒店房間施暴

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懷恩文迪斯捲入性侵風波。turmapop@X

女子聲稱被懷恩文迪斯性侵。turmapop@X

報道指，受害女子當時獲新西蘭足總聘用擔任隨隊翻譯，她指控，事發當日懷恩文迪斯強行進入其酒店房間，對她實施毆打、咬傷並強行性侵。據《Globo》獲取的醫療報告及隨後的法醫婦科檢查證實，受害人的頸部、嘴唇均有明顯瘀傷，私密部位亦有兩處裂傷。女方已於4月10日將醫療報告提交予新西蘭警方並正式報案。

新西蘭警方日前證實已就一宗性侵指控展開調查，但礙於當地私隱法律，未有公開疑犯姓名。

FIFA佛得角足協均未回應

國際足協（FIFA）周六（27日）發表聲明回應，強調對任何不當行為的指控均極為重視，目前已與新西蘭當局取得聯繫，但鑑於獨立司法機構的運作原則，現階段無法作進一步評論。佛得角足總至今則拒絕置評。

據悉，受害女子及其丈夫早前已向佛得角足總及FIFA致函，要求即時禁止懷恩文迪斯參加本屆世界盃餘下賽事。

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佛得角已締造綠茵童話

佛得角在今屆世界盃締造了綠茵童話，在與西班牙、烏拉圭及沙特阿拉伯同組的艱難形勢下，憑3場激戰和局奪得小組次名晉級。身為隊長的懷恩文迪斯3場分組賽均有上陣。

佛得角歷史性晉級後，原定於北京時間7月4日早上6時迎戰衛冕冠軍阿根廷，如今爆出核心醜聞，無疑為球隊的奇蹟之旅蒙上巨大陰影。