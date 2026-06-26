世界盃2026︱佛得角門將戰靴來自福建莆田 代工廠：賽前急單200多對

2026美加墨世界盃賽事近日打得如火如荼，西非小島國佛得角於小組賽接連逼和兩大勁旅西班牙、烏拉圭，神勇戰績吸引全球球迷關注。隊中40歲門將禾仙夏憑多次神救一戰爆紅，外界近日發現，其戰靴原來產自中國「波鞋之都」福建莆田，當地代工廠負責人透露，該批球鞋屬世界盃開賽前客戶緊急落單的訂貨，日後工廠計劃打造自家運動品牌。

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「他（禾仙夏）火了之後我們才反應過來」，莆田旭豐體育公司創始人鄭瀚昨日告訴內地《瀟湘晨報》，世界盃前的4、5月份，公司客戶、國外球鞋品牌Senda向他公司下了一批緊急訂單，「一共要200多雙鞋，需要我們做好後空運到那邊去，他們只透露這批鞋子要參加世界盃」。直到禾仙夏在賽場一戰成名、爆火全網後，鄭瀚才知道他腳上的戰靴正是自家工廠製作。

球靴海外售價最平約¥1500元

相關消息一出，旭豐體育便受到極大關注。在多個相關視頻評論區，不少網友紛紛提問「這雙鞋在國內可以買到嗎？」鄭瀚對此表示，目前客戶（Senda）暫無在中國銷售計劃，這雙鞋在海外售價約1500至1700元人民幣。在宣傳時，公司主要會展現專業性和守規則的形像，「畢竟是做代工的」。

旭豐體育公司成立於2018年，是一家專注於專業足球鞋研發生產的小微企業，年產能約180萬至200萬雙。目前公司工廠主要為中高端國外體育品牌代工球鞋，與茵寶（Umbro）、樂卡克（Le Coq Sportif）、Kappa、樂途（LOTTO）等均保持長期合作關係。

史上首次參加世界盃的非洲島國佛得角，此前在H組小組賽中先後以0：0和2：2的比分頑強逼和世界冠軍西班牙和南美勁旅烏拉圭，上演「小國奇跡」。在對陣西班牙的比賽中，門將禾仙夏頂住歐洲頂級前鋒的輪番轟炸，全場奉獻至少7次關鍵撲救，賽後48小時內其社媒賬戶粉絲數由原本的5萬暴增至1200萬，而佛得角全國人口數僅60萬。

網友：國內可以買到嗎？

追溯這支黑馬球隊的崛起之路，其國家隊賴以訓練和承辦國際預選賽的「大本營」——佛得角國家體育場，正是一座由中國全額援建的現代化體育場。這座體育場於2014年啟用，是佛得角獨立以來最大的工程項目之一。佛得角時任總理內韋斯曾稱：「這是中國幫我們實現的夢想」。

如今佛得角能否歷史性地殺入世界盃淘汰賽，成為全球球迷關注的焦點。根據新賽制，佛得角只需在末輪小組賽擊敗或戰平沙特，就有極大機會出線，該場比賽將於香港時間6月27日上午8時鳴哨舉行。