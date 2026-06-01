伊朗局勢｜美媒：特朗普擬對諒解備忘錄「加辣」 談判至少延長一周 

綜合美國及伊朗傳媒報道，美伊雙方至今仍未能就結束戰爭的諒解備忘錄達成共識，美國總統特朗普在與幕僚召開緊急會議後，更有意收緊多項核心條款，包括在伊朗濃縮鈾及重開霍爾木茲海峽等議題上加入更強硬的措辭；而伊朗方面則寸步不讓，揚言會提出己方的修改版本，令這場關乎中東局勢的終戰談判再度陷入拉鋸狀態。

特朗普不滿伊方遲遲未正式回應

特朗普上周五（29日）在白宮戰情室與幕僚召開了長達2小時的閉門會議，會後雖無發表公開講話，但多間美媒隨即披露會議內情。美國《紐約時報》及新聞網Axios引述美國官員透露，特朗普對現有的結束戰事諒解備忘錄條款感到強烈不滿，一來對解凍伊朗海外資金感憂慮，二來亦不滿伊朗當局遲遲未對美方提議作出正式回應。白宮高級官員明確指，特朗普只有在完全有利於美國、滿足其政治紅線，並確保伊朗「永不能夠擁有核武」的情況下，才會批准最終的終戰協議。

在特朗普的要求下，美方團隊正全力修訂有關伊朗核計劃的條款。原本的備忘錄僅提及伊朗承諾不尋求擁有核武，但特朗普要求新條文必須確切說明美國將「如何」及「何時」取得並銷毀伊朗庫存的濃縮鈾，同時必須要有保證重開霍爾木茲海峽的字眼。美國有線電視新聞網（CNN）指，特朗普的這番「臨時加碼」，勢必令整個談判進程被迫再延長至少一星期。

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美國財政部長貝森特亦公開表示，美方的底線極其堅固，絕不會接受任何無法確保阻止伊朗獲得核武器的協議，並重申「開啟霍爾木茲海峽」以及「奪取伊朗的核庫存」是美國目前不容妥協的核心目標。

革命衛隊收緊航道海權 傳最高領袖「洞穴開會」防洩踪

面對美方的步步進逼，伊朗方面亦展現出極強硬的對抗姿態。伊朗國營通訊社周六（30日）引述軍方高調宣布，伊朗目前正全面管理霍爾木茲海峽的航運，要求所有通過該海峽的商業船舶、油輪及民用船隻，必須嚴格按照指定航線航行，且必須事先獲得伊朗革命衛隊海軍的正式許可才可通過，此舉被視為在關鍵航道上向美方示威。

對於美媒高調報道特朗普修改條文一事，伊朗塔斯尼姆通訊社隨即引述知情人士反擊，強調文本交換仍在進行中，伊朗亦會針對文本提出己方的最新修改，直言「目前一切都還沒有定論」。該名人士強硬表示：「對伊朗而言，標準是我們自己接受的文本，特朗普實施修正並不意味着伊朗會接受。」他更放話稱，伊朗已為接下來可能出現的任何「誤解情況」做好了充分準備。

Axios引述官員報道，由於伊朗最高領袖穆傑塔巴過去為免行蹤洩露，絕不使用電郵等任何電子通訊設備，目前伊朗核心領導層正隱匿在秘密洞穴內進行閉門商討，所有溝通均靠原始方式傳遞，因此估計伊朗政府至少需要3天時間，才能正式回覆是否同意美方提出的強硬修正案。