伊朗局勢︱伊導彈襲科威特 殘骸毀損美2架MQ-9無人機

在美國總統特朗普考慮是否延長美伊停火協議之際，美國媒體報道，伊朗近日向科威特空軍基地發射一枚彈道導彈，儘管科威特成功攔截，掉落殘骸造成5名美方人員輕傷，兩架美國MQ-9死神無人機嚴重受損。

無人機造價超2億港元

知情人士透露，科威特防空部隊攔截了伊朗發射的「征服者-110」型導彈，但碎片墜落在美軍位於科威特的薩利姆空軍基地，導致包括承包商及現役人員在內，約有5人受到輕傷。一架死神（Reaper）無人機被摧毀，至少有另一架嚴重受損；這類無人機每架造價約達3000萬美元（2.35億港元）。

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科威特遇襲之際，美方正在考慮一項延長美伊停火狀態的協議。特朗普上周五在白宮戰情室同其助手們的會議持續約兩個小時，但並未就與伊朗的協議作出「最終決定」。 特朗普當天早些時候在社交媒體發文重申美國對伊朗談判的立場，並稱「我現正前往戰情室開會，以作出最終決定」。特朗普說，伊朗必須同意永遠不擁有核武器，霍爾木茲海峽必須立即雙向開放，免收通行費，允許航運交通不受限制地運行，所有水雷都需被清除。

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伊朗外交部發言人巴加埃周五晚發聲明說，伊朗與美國的訊息交流仍在繼續，但尚未達成最終共識。 聲明提及霍爾木茲海峽，強調伊朗和阿曼作為沿岸國的管理責任。伊朗法爾斯通訊社當日以伊方知情人士為消息源，反駁特朗普關於美伊協議內容的最新說法，稱其言論「真假參半」，試圖描繪捏造的勝利。

報道說，特朗普對協議要點的歪曲主要體現在兩方面。一是霍爾木茲海峽。二是核材料。知情人士強調，諒解備忘錄中不僅沒有此類內容，而且說法毫無根據。 報道還說，特朗普忽略了協議中的一些關鍵條款，比如美國必須立即解凍伊朗被凍結資產中的120億美元。