Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢︱伊導彈襲科威特 殘骸毀損美2架MQ-9無人機

即時國際
更新時間：08:55 2026-05-31 HKT
發佈時間：08:55 2026-05-31 HKT

在美國總統特朗普考慮是否延長美伊停火協議之際，美國媒體報道，伊朗近日向科威特空軍基地發射一枚彈道導彈，儘管科威特成功攔截，掉落殘骸造成5名美方人員輕傷，兩架美國MQ-9死神無人機嚴重受損。

無人機造價超2億港元

知情人士透露，科威特防空部隊攔截了伊朗發射的「征服者-110」型導彈，但碎片墜落在美軍位於科威特的薩利姆空軍基地，導致包括承包商及現役人員在內，約有5人受到輕傷。一架死神（Reaper）無人機被摧毀，至少有另一架嚴重受損；這類無人機每架造價約達3000萬美元（2.35億港元）。

相關新聞：伊朗局勢︱美伊協議草案仍待批准 擬設3000億美元戰後重建基金

科威特遇襲之際，美方正在考慮一項延長美伊停火狀態的協議。特朗普上周五在白宮戰情室同其助手們的會議持續約兩個小時，但並未就與伊朗的協議作出「最終決定」。 特朗普當天早些時候在社交媒體發文重申美國對伊朗談判的立場，並稱「我現正前往戰情室開會，以作出最終決定」。特朗普說，伊朗必須同意永遠不擁有核武器，霍爾木茲海峽必須立即雙向開放，免收通行費，允許航運交通不受限制地運行，所有水雷都需被清除。

相關新聞：伊朗局勢︱美空軍已折損42架飛行器 作戰成本逾850億美元超估算3倍

伊朗外交部發言人巴加埃周五晚發聲明說，伊朗與美國的訊息交流仍在繼續，但尚未達成最終共識。 聲明提及霍爾木茲海峽，強調伊朗和阿曼作為沿岸國的管理責任。伊朗法爾斯通訊社當日以伊方知情人士為消息源，反駁特朗普關於美伊協議內容的最新說法，稱其言論「真假參半」，試圖描繪捏造的勝利。

報道說，特朗普對協議要點的歪曲主要體現在兩方面。一是霍爾木茲海峽。二是核材料。知情人士強調，諒解備忘錄中不僅沒有此類內容，而且說法毫無根據。 報道還說，特朗普忽略了協議中的一些關鍵條款，比如美國必須立即解凍伊朗被凍結資產中的120億美元。

最Hit
獨遊羅馬｜32歲女遊客被盯上 騙至廢棄建築餵藥輪姦囚禁72小時
01:29
獨遊羅馬｜32歲女遊客被盯上 騙至廢棄建築餵藥輪姦囚禁72小時
即時國際
2026-05-29 22:57 HKT
張德蘭左臂甩骹康復揸咪跳唱無大礙 入行60年獨霸紅館舞台海量貴賓支持
張德蘭左臂甩骹康復揸咪跳唱無大礙 入行60年獨霸紅館舞台海量貴賓支持
影視圈
11小時前
「關門黨」太子站硬搶手袋 女事主扯實唔放變車廂拔河 目擊者提醒「一類人」要格外留神｜Juicy叮
「關門黨」太子站硬搶手袋 女事主扯實唔放變車廂拔河 目擊者提醒「一類人」要格外留神｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
周潤發哽咽緊擁32年前合作童星  父愛大爆發網民促認做契仔  童星曾合作李連杰現已進軍國際
周潤發哽咽緊擁32年前合作童星  父愛大爆發網民促認做契仔  童星曾合作李連杰現已進軍國際
影視圈
2026-05-30 09:00 HKT
郭富城賽車場體驗「人生第一次」 方媛探班囡囡外貌成焦點 兩女分別似爸媽基因強大
郭富城賽車場體驗「人生第一次」 方媛探班囡囡外貌成焦點 兩女分別似爸媽基因強大
影視圈
10小時前
高息重磅股6月排隊除淨 年息逾6厘 專家警告勿盲目追入 薦4股長線收息 靜待低位分注買
高息重磅股6月排隊除淨 年息逾6厘 專家警告勿盲目追入 薦4股長線收息 靜待低位分注買
投資理財
3小時前
觀塘市中心重建︱裕民坊同仁街行車道6.28起封閉 18巴士線、兩小巴線及跨境巴士將改道
觀塘市中心重建︱裕民坊同仁街行車道6.28起封閉 18巴士線、兩小巴線及跨境巴士將改道
社會
14小時前
深圳OL食完外賣霸王餐「惡意投訴」，害騎手扣分遭全網討伐，驚揭全公司集體操作。
00:41
外賣霸王餐｜深圳OL食完訛稱「未收到」 害騎手扣分遭全網討伐 驚揭全公司集體操作｜有片
即時中國
2026-05-30 07:00 HKT
李家鼎走出爭產風波成功增磅 最新車內單眼舉V相證面色紅潤 雙頰回肉精神奕奕
李家鼎走出爭產風波成功增磅 最新車內單眼舉V相證面色紅潤 雙頰回肉精神奕奕
影視圈
17小時前
歐聯決賽｜法定時間連加時1：1 阿仙奴互射12碼不敵PSG飲恨。美聯社
歐聯決賽｜法定時間連加時1：1 阿仙奴互射12碼不敵PSG飲恨
足球世界
6小時前