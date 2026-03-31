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高油價︱南韓提1312億緊急預算 補貼低收入國民最多$3000

即時國際
更新時間：17:40 2026-03-31 HKT
發佈時間：17:40 2026-03-31 HKT

國際油價因美伊戰爭大幅上升，每桶突破100美元。南韓宣佈提出26.2萬億韓元（約1312.5億港元）的補充預算案，應對高漲物價、高利率及韓元匯率下跌。預算案4月10日在國會表決。

垃圾袋銷量急彈5倍超市斷貨

韓聯社報道，南韓總統李在明31日主持審議並通過上述補充預算案。這是企劃預算處今年成立後編制的首份補充預算案，也是李在明政府自2025年6月成立以來的第二次補充預算，被命名為「克服中東戰爭危機的2026年度補充預算」。

此次補充預算的核心項目是「高油價補貼」。政府計劃向收入下游70%的約3580萬人發放每人10萬至60萬韓元（約508.6至3051.6港元）不等的補貼。該補貼為可按現金方式使用的直接援助，發放標准將根據收入水準、地區等因素差異化確定。

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此外，政府還將投入約5萬億韓元（約2543億港元）用於緩解能源成本壓力，包括穩定油價及降低燃油、交通費用等措施，並加強對低收入群體及相關行業的支援。

南韓政府計劃當天下午向國會提交預算案。朝野雙方將經過4月2日施政演說及國會預算決算特別委員會審議後，於4月10日在國會全體會議上表決處理。

據新華社報道，南韓實行嚴格的垃圾分類，民眾需使用「重量制收費垃圾袋」，國際油價急升，令依賴石油原料製造的垃圾袋售價大幅波動，搶購垃圾袋成為首爾民眾近日熱門話題。

數據顯示，從3月21日至27日，首爾各區重量制收費垃圾袋日均銷量達到270萬隻，是過去3年日均銷售量的近5倍，部份超市更缺貨。

首爾政府已緊急追加接近平時10倍的訂貨量，預計下周內恢復供應。

 

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