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伊朗局勢 | 霍爾木茲海峽徵通行費計畫 獲伊朗議會國安會通過 禁美以船隻通行

即時國際
更新時間：08:48 2026-03-31 HKT
發佈時間：08:48 2026-03-31 HKT

伊朗國會國家安全委員會周一（30日）通過對霍爾木茲海峽通行船隻收費的計畫，確立伊朗武裝部隊的管控角色，明確禁止美國、以色列以及對伊朗進行單邊制裁的國家的船隻通過該海峽。這項計畫包括建立收費與結算機制、以伊朗流通貨幣里亞爾徵收通行費。

這項計畫仍需全體國會議員表決通過，該法案一旦成為法律，將維護伊朗對霍爾木茲海峽的主權，確立伊朗及其武裝部隊的主導地位，並禁止任何對伊朗實施單邊制裁的國家通行。而伊朗將與阿曼合作制定相關法律框架。

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伊朗將明確禁止美國、以色列以及對伊朗進行單邊制裁的國家的船隻通過該海峽。路透社
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全球約有20%的石油供應經由霍爾木茲海峽運輸。路透社
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針對霍峽收費，特朗普曾指可在2分鐘內解決。路透社
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收費擬以伊朗貨幣結算

依照這項新計畫，與美國、以色列及對伊朗實施制裁國家有關聯的船隻，將不得通行。

全球約有20%的石油供應經由霍爾木茲海峽運輸，美以對伊朗開戰後，這條航道形同封鎖。而自戰爭開始以來，該海峽通行量已大幅下降約95%，其影響遍及全球能源市場。

根據《聯合國海洋法公約》，霍爾木茲海峽被視為國際航行通道，所有船隻都可以擁有航行自由，沿岸國家均無權阻止國際船隻通行。不過，伊朗和美國都沒有正式批准承認有關公約。

特朗普：2分鐘內就能解決

美國總統特朗普日前曾被問若伊朗針對霍爾木茲海峽徵收通行費一事，他表示：「我們2分鐘內就能解決那件事，非常快，快到你頭昏眼花。」國務卿魯比奧也指這項通行費計畫非法且「無法接受」。

根據國際海事組織資料，雖然過去約1周已有部分船隻在取得伊朗許可後成功穿越海峽，但目前仍有約2000艘船與約2萬名海員受困於區域水域。

或每艘船收200萬美元

暫時不清楚伊朗將如何在這條水道上實施通行費制度，但與伊朗伊斯蘭革命衛隊有關的塔斯尼姆通訊社估算，這套制度每年可帶來約1000億美元（7800億港元）收入，超過伊朗每年的石油收入。

其中一項提議方式，是由伊朗向每艘通過或進入海峽部分區域的船舶收取200萬美元（1562萬港元），名義上作為「特殊安全服務」費用，粗估每天可帶來約2.8億美元（21.9億港元）進帳；另一種可能方式，則是仿照蘇彝士運河的通行費制度，依照船舶載貨能力收費。這種模式估計每天可創造約5600萬美元（4.38億港元）收入，每年約可帶來200億至250億美元（1562至1953億港元）。

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