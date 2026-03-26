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伊朗局勢｜美媒：伊急增兵哈爾克島 嚴防美軍發動地面攻擊奪島

即時國際
更新時間：09:47 2026-03-26 HKT
發佈時間：09:44 2026-03-26 HKT

中東局勢再度升溫。美國有線電視新聞網（CNN）引述多名知情情報官員透露，伊朗近幾周已大幅加強其石油出口樞紐哈爾克島（Kharg Island）的防禦，在島上部署大量陷阱、增派軍事人員及防空系統，似為應對美國可能發動的地面登陸奪島行動而嚴陣以待。

傳美軍擬奪島以控制伊朗經濟命脈

報道指，美國總統特朗普政府內部一直有聲音，考慮動用美軍奪取位於波斯灣北部的哈爾克島，以作為迫使伊朗重新開放霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的籌碼。哈爾克島處理伊朗全國約九成的原油出口，被視為其經濟命脈。

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然而，美國官員及軍事專家均警告，此類地面攻擊行動風險極高，可能導致美軍出現重大傷亡。消息人士稱，哈爾克島本身已設有多層防禦，近期伊朗更增派了大量肩托式地對空導彈系統進駐。

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部署地雷陷阱 應對兩棲登陸

消息人士進一步透露，伊朗已在島嶼周邊，特別是預計美軍可能進行兩棲登陸的沿岸地帶，部署了包括反步兵及反裝甲地雷在內的陷阱。

據悉，即使在特朗普的盟友當中，亦有人質疑此類軍事行動的必要性，認為即便成功奪島，亦不足以從根本上解決荷莫茲海峽的航運問題，或打破伊朗對全球能源市場的箝制。

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伊朗議長警告：敵國或入侵島嶼

另一方面，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）在社交平台以波斯語及阿拉伯語發出警告，指有情報顯示，「伊朗的敵人正準備在一個區域國家的支持下，佔領伊朗其中一座島嶼」，但他並未點名任何國家。

卡利巴夫強硬表示：「我軍正監控所有敵方動向，若他們採取任何行動，該區域國家的所有重要基礎設施，都將遭到無情且持續的攻擊。」

CNN曾就伊朗在哈爾克島的軍事行動向美軍中央司令部查詢，惟未獲即時回應。

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