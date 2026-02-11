愛潑斯坦檔案再曝駭人內容 最年幼受害者僅9歲 比堅尼女跪地爬枱底

美國司法部近日公開愛潑斯坦案相關的未刪節調查文件與影像資料，其中一張照片內容引發輿論強烈關注。畫面顯示，愛潑斯坦與另外兩名男子安坐桌前操作手提電腦，神情若無其事，而桌下則有一名身穿比基尼的女子伏地爬行，牆上更掛有一幅赤裸嬰兒圖像，場面被形容為「令人不寒而慄」。

據《紐約郵報》報道，該照片來源及拍攝地點未明，愛潑斯坦當時身穿白色T恤及黑色運動褲，褲上繡有「LSJ」字樣，被指或代表其私人島嶼「小聖詹姆斯島」。照片公開前，女子的身體及畫中嬰兒的生殖器部位已被官方用黑格遮蓋。

除影像外，未刪節文件內容同樣令人震驚。多名美國國會議員在查閱司法部調查檔案後披露，愛潑斯坦的受害者年齡之低，遠超外界過往認知。眾議院司法委員會首席民主黨議員Jamie Raskin表示，文件中不僅提及15歲、14歲、10歲的受害者，更赫然出現一名僅9歲女童的紀錄，形容情況「荒謬至極」。

《紐約郵報》的其中一張愛潑斯坦檔案照中，愛潑斯坦赤裸身體坐在梳化床上，旁邊的座椅有一隻疑似小童的腳。

另一方面，來自肯塔基州的共和黨眾議員Thomas Massie指出，文件中涉及一名「外國資深政府官員」，疑與愛潑斯坦圈子有所牽連。他又稱，在部分曾被遮蓋的資料中，見到至少六名男性名字，認為其出現本身已具相當指向性，並呼籲司法部追究相關人士責任。

若司法部未有進一步行動，Massie不排除在國會會議上公開相關名字。根據美國憲法，議員在國會發言享有言論豁免權，毋須承擔誹謗訴訟風險。

事件亦促使更多文件解封。Massie與加州民主黨眾議員Ro Khanna早前批評司法部不當遮蓋可能涉案者姓名，其後司法部副部長Todd Blanche表示，已就相關文件解除所有非受害者姓名的刪節，強調部門致力維持透明度，同時保障受害人私隱。

多年來，民主黨一直質疑司法部在愛潑斯坦案中過度保守，令部分可能協助或縱容性侵行為的人士未被充分追查。隨着更多資料曝光，外界關注，美國當局能否就這宗橫跨多年、涉及權貴網絡的性侵醜聞，作出更全面而具問責性的交代。