Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

愛潑斯坦檔案再曝駭人內容 最年幼受害者僅9歲 比堅尼女跪地爬枱底

即時國際
更新時間：03:50 2026-02-11 HKT
發佈時間：03:50 2026-02-11 HKT

美國司法部近日公開愛潑斯坦案相關的未刪節調查文件與影像資料，其中一張照片內容引發輿論強烈關注。畫面顯示，愛潑斯坦與另外兩名男子安坐桌前操作手提電腦，神情若無其事，而桌下則有一名身穿比基尼的女子伏地爬行，牆上更掛有一幅赤裸嬰兒圖像，場面被形容為「令人不寒而慄」。

據《紐約郵報》報道，該照片來源及拍攝地點未明，愛潑斯坦當時身穿白色T恤及黑色運動褲，褲上繡有「LSJ」字樣，被指或代表其私人島嶼「小聖詹姆斯島」。照片公開前，女子的身體及畫中嬰兒的生殖器部位已被官方用黑格遮蓋。

相關新聞：愛潑斯坦案｜揭藏大量女子Catwalk試鏡片 馬斯克、朱克伯格曾同桌共餐

除影像外，未刪節文件內容同樣令人震驚。多名美國國會議員在查閱司法部調查檔案後披露，愛潑斯坦的受害者年齡之低，遠超外界過往認知。眾議院司法委員會首席民主黨議員Jamie Raskin表示，文件中不僅提及15歲、14歲、10歲的受害者，更赫然出現一名僅9歲女童的紀錄，形容情況「荒謬至極」。

《紐約郵報》的其中一張愛潑斯坦檔案照中，愛潑斯坦赤裸身體坐在梳化床上，旁邊的座椅有一隻疑似小童的腳。

另一方面，來自肯塔基州的共和黨眾議員Thomas Massie指出，文件中涉及一名「外國資深政府官員」，疑與愛潑斯坦圈子有所牽連。他又稱，在部分曾被遮蓋的資料中，見到至少六名男性名字，認為其出現本身已具相當指向性，並呼籲司法部追究相關人士責任。

相關新聞：愛潑斯坦案 | 安德魯涉向愛潑斯坦洩公務機密 英王罕見發聲支持警方調查

若司法部未有進一步行動，Massie不排除在國會會議上公開相關名字。根據美國憲法，議員在國會發言享有言論豁免權，毋須承擔誹謗訴訟風險。

事件亦促使更多文件解封。Massie與加州民主黨眾議員Ro Khanna早前批評司法部不當遮蓋可能涉案者姓名，其後司法部副部長Todd Blanche表示，已就相關文件解除所有非受害者姓名的刪節，強調部門致力維持透明度，同時保障受害人私隱。

多年來，民主黨一直質疑司法部在愛潑斯坦案中過度保守，令部分可能協助或縱容性侵行為的人士未被充分追查。隨着更多資料曝光，外界關注，美國當局能否就這宗橫跨多年、涉及權貴網絡的性侵醜聞，作出更全面而具問責性的交代。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清   
生活百科
23小時前
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
海外置業
22小時前
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫列車服務一度暫停
00:34
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫上環站至鰂魚涌站列車服務一度暫停近1小時
突發
2小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
3小時前
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
旅遊
22小時前
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
兩岸熱話
16小時前
大棋盤︱英國突放寬「BNO二三代」資格 永居同步收緊？分析：赴英工作歡迎 「閒人」免問
大棋盤︱英國突放寬「BNO二三代」資格 永居同步收緊？分析：赴英工作歡迎 「閒人」免問
政情
2小時前
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
飲食
21小時前
前何太久違受訪狂數前夫何伯！誤以為有百億身家有助創業 堅稱窮得正直：幫唔到我就走開
前何太久違受訪狂數前夫何伯！誤以為有百億身家有助創業 堅稱窮得正直：幫唔到我就走開
影視圈
2小時前
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
旅遊
22小時前