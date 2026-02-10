Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

愛潑斯坦案 | 安德魯涉向愛潑斯坦洩公務機密 英王罕見發聲支持警方調查

2026-02-10
2026-02-10

英王查理斯三世胞弟安德魯被指在2010年擔任政府貿易特使期間，曾與美國富豪淫媒愛潑斯坦分享有關訪問新加坡、香港和越南的報告以及投資機會的機密細節，警方正檢視相關指控。白金漢宮為此罕見發聲明稱，查理斯三世對相關指控「深切關注」，如果警方就這些指控與他聯繫，他將「隨時準備提供支持」。

65歲的安德魯在去年因與愛潑斯坦的醜聞持續發酵，已遭查理斯剝奪王室頭銜，目前僅保留家族姓氏「蒙巴頓—溫莎」。路透社引述已公開文件中的電子郵件報道，安德魯當年向愛潑斯坦發送英國官方貿易文件，把自己在擔任政府特使期間獲得的資訊傳遞給愛潑斯坦。

安德魯被指在2010年擔任政府貿易特使期間，曾與美國富豪淫媒愛潑斯坦分享公務機密。美聯社
安德魯被指在2010年擔任政府貿易特使期間，曾與美國富豪淫媒愛潑斯坦分享公務機密。美聯社
英王查理斯三世發聲支持警方調查安德魯。美聯社
英王查理斯三世發聲支持警方調查安德魯。美聯社
威廉王子與王妃凱特關注安德魯事件。法新社
威廉王子與王妃凱特關注安德魯事件。法新社
一張未註明日期的照片顯示，安德魯跪在一名臉部被塗黑的年輕女子身上，並俯身靠近她。美國司法部
一張未註明日期的照片顯示，安德魯跪在一名臉部被塗黑的年輕女子身上，並俯身靠近她。美國司法部

涉分享訪東南亞行程及投資機密

這些郵件顯示，當時仍擁有王室頭銜的安德魯，在結束對河內、胡志明市、新加坡、吉隆坡及香港的2周訪問行程後，隨即將相關報告轉寄給愛潑斯坦。而根據規定，政府代表不得向他人分享機密或商業文件。

據報在2010年11月30日，在這些訪問結束後，他似乎在收到當時的特別顧問帕特爾發送的這些訪問的官方報告5分鐘後，就將這些報告轉發給了愛潑斯坦。

還有一些關於在阿富汗的投資機會的細節，被描述為「機密」，這些細節似乎在2010年12月24日傳遞給了愛潑斯坦。

根據官方指引，貿易特使對其公務訪問中的敏感商業或政治資訊負有保密義務。

反君主制組織報案

反君主制組織「共和國」（Republic）行政總裁史密斯據此向警方報案，指控安德魯涉嫌「公職人員行為失當」，以及違反英國「官方機密法」。這些郵件是美國司法部上個月解密公開的逾300萬頁愛潑斯坦案文件的一部分。

泰晤士河谷警方證實，他們已收到相關報案，正在評估是否有理由調查有關指控。

針對這些指控，白金漢宮罕見發表強硬聲明指出：「國王已透過言語及前所未有的行動，明確表達他對蒙巴頓—溫莎先生（Mr. Mountbatten-Windsor，即安德魯）行為相關指控的深切關注。」

警正評估是否有理由展開調查

聲明強調：「雖然具體的指控需由蒙巴頓—溫莎先生自行回應，但若泰晤士河谷警方與我們聯繫，我們隨時準備提供支持，正如外界所預期的那樣。」

較早前，正在沙特阿拉伯訪問的王儲威廉也發聲明稱，表示他與凱特王妃對安德魯不斷曝光的事件深感擔憂，並始終牽掛着受害者。
 

