愛潑斯坦案｜揭藏大量女子Catwalk試鏡片 馬斯克、朱克伯格曾同桌共餐

英國《每日電訊報》2月8日報道，美國司法部近日公開的大量「愛潑斯坦檔案」中，披露多段令人不安的短片內容，顯示這名臭名昭著的性罪犯愛潑斯坦多年來曾接收大量年輕女性為其進行所謂「Catwalk試鏡」的影片，進一步揭示其誘騙手法。

報道指出，相關短片屬司法部解封的數百萬份文件之一，據悉是當局從愛潑斯坦的電腦中搜獲。影片中，多名女性身穿暴露服裝，在不同場景中走「貓步」，甚至擺出性感姿勢及跳起挑逗舞蹈。由於片中人物的面部已被塗黑，聲音亦經過處理，暫時無法確認其身份及實際年齡。

相關新聞：愛潑斯坦檔案再曝駭人內容 最年幼受害者僅9歲 比堅尼女跪地爬枱底

儘管如此，外界認為，這批影片再次印證多年來的指控——愛潑斯坦涉嫌冒充國際內衣品牌「維多利亞的秘密」的星探，藉「模特試鏡」為名，將年輕女孩誘入其圈子。有分析指，他長期利用自己與時尚界高層的密切關係，特別是與維密母公司L Brands前掌舵人萊斯利．維克斯納的私人交情，說服年輕女性前往酒店或私人住所「面試」。

多名受害者早年已作出相同指控。模特兒Alicia Arden曾作證稱，早於1997年，愛潑斯坦以模特試鏡為由，將她誘騙至酒店並實施猥褻。另一名受害者Virginia Giuffre亦指控，法國模特經紀人Jean-Luc Brunel曾替愛潑斯坦物色大量女性，並透過模特簽證將年輕女孩帶入美國，隨後安排她們向愛潑斯坦及其他人提供性服務。最新解封文件，被指進一步勾勒出其橫跨多年、層層交織的犯罪網絡。

隨着檔案陸續曝光，愛潑斯坦與政商及科技界重量級人物的關係亦再度成為焦點。一張攝於2015年的照片顯示，愛潑斯坦曾與多名科技界知名人士同桌用餐，包括特斯拉創辦人馬斯克、Meta創辦人朱克伯格，以及PayPal共同創辦人Peter Thiel。

該次晚宴早於2019年已被《名利場》披露，據報由LinkedIn創辦人Reid Hoffman在美國加州帕羅奧圖主持。報道指，馬斯克正是在該次聚會中，將愛潑斯坦介紹予朱克伯格。愛潑斯坦其後於2015年8月20日致函億萬富豪Tom Pritzker時，更形容該場晚宴「相當瘋狂」。

不過，相關科技界人士其後均試圖淡化與愛潑斯坦的交集。朱克伯格的代表於2019年回應稱，朱克伯格在該次晚宴後，並未再與愛潑斯坦有任何聯繫。