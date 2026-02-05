愛潑斯坦案｜安德魯遭第二名女子指控性侵  深夜遷出皇家別墅

隨着美國司法部解密逾300萬頁「愛潑斯坦文件」，醜聞風暴再度升級。英媒披露，一直身陷醜聞的安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor），已於周一（2日）深夜正式搬離其居住超過20年的溫莎「皇家別墅」（Royal Lodge），遷往國王查理斯三世私有的桑德靈厄姆莊園。是次搬遷被視為英王重手切割，終結其王室優渥生活，而安德魯更面臨第二名女子指控曾在別墅內遭其性侵，令這名昔日王子的處境雪上加霜。

被指別墅內性侵少女 次日安排參觀白金漢宮

據《泰晤士報》及《每日郵報》報道，在新一批解密文件中，繼早年的朱弗雷（Virginia Giuffre）後，出現了第二名指控安德魯性侵的受害者。該名女子聲稱，2010年她20多歲時，被已故富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）安排前往英國，在溫莎皇家別墅內與安德魯發生性行為。

更令人震驚的是，指控者聲稱事發翌日獲安排前往「參觀」白金漢宮，顯示相關活動疑與王室場所掛鈎。泰晤士河谷警方證實已獲悉相關報告，正進行程序評估，但指受害人暫未正式報案。安德魯對此新指控未作回應。

「夜幕掩護」下撤離 搬遷倉促遺留物資

BBC報道，安德魯遷出溫莎皇家別墅的過程極為倉促，是在「夜幕掩護」下，由貨車將財物運往諾福克郡。由於事出突然，部分私人物品甚至未能及時打包，需日後返回領取。

據報，查理斯三世去年已停止向其發放每年250萬英鎊的私人津貼，並拒絕支付別墅的高昂維修費及保安費。安德魯曾斥資800萬英鎊裝修別墅，但在目前的困境下，預料他無法取回任何投資補償。

王室消息人士直指，安德魯的醜聞已成為王室的「長期潰瘍」，嚴重掩蓋了英王及威廉王子的公職活動。將安德魯安插在桑德靈厄姆莊園的「伍德農場小屋」（Wood Farm），旨在將其置於可監控範圍內，同時遠離公眾視線。

值得關注的是，安德魯的前妻莎拉（Sarah Ferguson）並未跟隨遷往新居。這對自稱「離婚而不分家」的著名搭檔，亦因是次搬遷而被迫終結長達多年的同居關係。

安德魯前稱約克公爵，因與愛潑斯坦的關係已於去年10月被剝奪王室頭銜。他多次否認所有不當行為指控，包括曾性侵當年被愛潑斯坦販運的少女朱弗雷。安德魯聲稱從未見過朱弗雷，但已在2022年支付巨額和解金了結相關的民事訴訟。美國當局在2020年一份文件中曾指，有證據顯示安德魯曾與愛潑斯坦的一名受害者發生性行為，但強調他並非調查目標。

美國司法部日前公開的已故性罪犯愛潑斯坦案文件中，出現數張疑似安德魯的不雅照片，引發外界譁然。照片中，一名貌似安德魯的男子四肢著地，跪趴在一名躺臥的女性身上，其中兩張更顯示他觸碰該名身份不明女子的腹部。