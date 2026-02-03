愛潑斯坦案︱300萬頁公開文件變「核彈」 一文睇清涉事政商名人

美國司法部上周五（30日）公開數百萬份與已故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）相關的新文件，包括300萬頁文件、18萬張圖像和2000段影片。以下為其中涉案的政商界名人：

美國司法部公布多名涉及愛潑斯坦案的政商界名人。美聯社

富豪淫媒愛潑斯坦。法新社

愛潑斯坦（右）與學者喬姆斯基傾談。法新社

愛潑斯坦案陸續引發多宗醜聞。美聯社

1.馬斯克 （Elon Musk）

馬斯克曾聯絡愛潑斯坦，稱自己要好好放鬆。美聯社

文件公開愛潑斯坦與億萬富翁馬斯克的電郵來往。他表示愛潑斯坦曾邀請自己前往「蘿莉島」。2012年，馬斯克問及愛潑斯坦「島上哪天或哪晚有最狂派對？」

其後馬斯克多次電郵愛潑斯坦，稱自己要「好好放鬆」。雙方討論前往蘿莉島的行程與跟進安排，目前沒有證據顯示馬斯克曾前往該島。

馬斯克上周六（31日）於X表示，電子郵件可能被用作抹黑自己。馬斯克暫未被控與此案有任何關聯。

蓋茨（左）否認指控。美聯社

2. 蓋茨 （Bill Gates）

愛潑斯坦在一封電郵草稿，聲稱微軟創辦人蓋茨有婚外情。

愛潑斯坦寫道，他協助蓋茨獲取藥品，用以處理與俄羅斯女孩發生性行為的後果，也為蓋茨與已婚婦女幽會提供方便。

蓋茨基金會否認說法，2021年蓋茨稱他與愛潑斯坦的關係是「巨大錯誤」，只與愛潑斯坦共晉數次晚餐，為蓋茨基金會籌款。



克林頓（左）過去20多年曾與愛潑斯坦多次來往。法新社

3. 克林頓（Bill Clinton）

克林頓在過去20多年曾與愛潑斯坦多次來往，包括乘坐愛潑斯坦私人飛機，以及在白宮與他會面。克林頓否認知悉愛潑斯坦的不當行為。

其發言人表示，2006年愛潑斯坦首次受到刑事指控後，克林頓隨即與其斷絕關係。

調查檔案包括公眾要求司法部解釋為何沒有調查克林頓的信件。



安德魯涉案遭剝奪「王子」頭銜。美聯社

4. 前安德魯王子（Andrew Mountbatten Windsor）

安德魯在醜聞曝光後，王子和約克公爵頭銜2025年10月遭剝奪，逐出英國王室莊園。安德魯是已故英女王伊利莎白二世的次子。

安德魯的名字在這批新文件中出現數百次。愛潑斯坦向安德魯介紹一名26歲俄羅斯女子。照片上安德魯跪在躺在地板的女子身上。

名為羅伯茨（Virginia Roberts Giuffre）的女子指控愛潑斯坦販賣女性，自己17歲時被迫與安德魯發生性關係。羅伯茨2025年4月去世，調查結果為自殺身亡。



特朗普未被檢控。美聯社

5. 特朗普（Donald Trump）

愛潑斯坦與特朗普相識多年，特朗普的名字在這批文件中出現數千次，其中包括新聞、政論、八卦電郵等，至今沒有被起訴。美國司法部公開2025年8月的調查，當中有證人引述傳聞稱，特朗普曾與未成年少女性接觸，但司法部認為指控不可信。

特朗普曾表示愛潑斯坦「很有意思」，與自己一樣喜歡美女。2019年，特朗普指早在愛潑斯坦被捕前，已與他再無關係。

其他涉案政商名人還包括美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、特朗普前顧問班農（Steve Bannon）、以色列前總理巴拉克（Ehud Barak）、美國前財長薩默斯（Larry Summers）等。