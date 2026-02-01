愛潑斯坦案｜美司法部最新文件曝光 安德魯王子跪趴女性不雅照流出

美國司法部當地時間1月30日公開的已故性罪犯愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案文件中，驚現數張疑似英國安德魯王子（Andrew Mountbatten-Windsor）的不雅照片，引發外界譁然。照片中，一名貌似安德魯的男子四肢著地，跪趴在一名躺臥的女性身上，其中兩張更顯示他觸碰該名身份不明女子的腹部。這些照片拍攝時間與地點不明，但已對深陷醜聞的安德魯構成新一輪壓力。

英首相呼籲安德魯到美作證

綜合美媒報道，最新披露的文件中，還包含2010年8月愛潑斯坦與安德魯的電郵往來記錄，內容顯示，當時愛潑斯坦邀請安德魯赴倫敦與一位「友人」共進晚餐。安德魯回覆稱「很樂意見她」，並讓愛潑斯坦將自己的聯繫方式告知對方。隨後愛潑斯坦描述，這名女子26歲，是俄羅斯人，「聰明、貌美、可靠」，還確認對方已拿到安德魯的電郵地址。

一個多月後，二人在另一封郵件中敲定了倫敦的會面計劃。安德魯提議在白金漢宮共進晚餐，稱那裡「私密性極佳」。愛潑斯坦則回信表示，「二人需要且會有獨處的時間」。

這些郵件的發送時間，距愛潑斯坦2008年在佛羅里達州承認教唆未成年人賣淫罪已有兩年。

目前尚無信息可知這些照片的拍攝時間與地點，司法部公開文件時，未為照片附上任何說明或背景信息。安德魯尚未作出回應。

針對此次最新披露的內容，英國首相施紀賢呼籲安德魯到美國國會作證，說明其與愛潑斯坦的關聯，並表示如果這位前王子繼續拒絕作證，就是對愛潑斯坦受害者的辜負。

前妻亦捲入風波

安德魯王子，前稱約克公爵，因與愛潑斯坦的關係已於去年10月被剝奪王室頭銜。他多次否認所有不當行為指控，包括曾性侵當年被愛潑斯坦販運的少女朱弗雷（Virginia Giuffre）。安德魯聲稱從未見過朱弗雷，但已在2022年支付巨額和解金了結相關的民事訴訟。美國當局在2020年一份文件中曾指，有證據顯示安德魯曾與愛潑斯坦的一名受害者發生性行為，但強調他並非調查目標。

風波更波及安德魯的前妻、約克公爵夫人莎拉·弗格森（Sarah Ferguson）。文件顯示，她在2009年曾發電郵給當時仍在軟禁中的愛潑斯坦，稱他為「我親愛的、傑出而特別的朋友」，並感謝他「成為我一直以來希望擁有的兄長」。