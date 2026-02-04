Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

愛潑斯坦檔案載有食嬰內容引爭議  舉報者指進行恐怖獻祭

更新時間：08:55 2026-02-04 HKT
發佈時間：08:55 2026-02-04 HKT

已故美國「富豪淫媒」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的性醜聞案再掀駭人波瀾。美國司法部日前根據最新法案，公開一批涉及愛潑斯坦案的絕密檔案，當中內容極度血腥及荒誕，甚至驚現「食嬰」及「儀式性獻祭」等指控，消息震撼國際社會，亦引起對檔案內容真實性的質疑。

指控涉及前總統 揭露恐怖獻祭儀式

據外媒引述這批編號為「EFTA00147661」的聯邦調查局（FBI）訪談記錄，一名自稱受害者的女子向調查人員供稱，曾於愛潑斯坦的私人遊艇上目睹慘不忍睹的恐怖行為。受害者聲稱目睹有人進行「儀式性獻祭」，一名受害者遭人用彎刀砍掉雙腳，現場甚至出現肢解嬰兒的殘暴畫面。

相關新聞：愛潑斯坦案︱300萬頁公開文件變「核彈」  一文睇清涉事政商名人

文件載錄的證詞極其噁心，形容有人取出嬰兒內臟，更有甚者涉及食用嬰兒內臟內的糞便。更令人震驚的是，該名受害者更指控曾遭美國前總統布殊強姦，並在愛潑斯坦的活動中目睹涉及不同族裔的集體性侵暴行。

模特兒昔日控訴再度瘋傳 指權貴「食人肉」

隨着這批檔案公開，墨西哥模特兒希門尼斯（Jimenez）於2009年的一段舊片再度在社交媒體廣傳。當年她在蒙特雷一家豪華酒店前神情激動地控訴，指某些權貴階層參與食人派對。希門尼斯在片中聲嘶力竭地喊道：「他們吃人，太噁心了！」她表示自己事前並不知情，原以為只是謀殺，未料親眼目睹食人行徑，更稱那些權貴身上散發着「人肉味」。

司法部：檔案內容未經篩選

美國司法部日前公開文件時罕有地作出「免責聲明」，強調檔案包含民眾提供的所有舉報材料，部分內容可能存在虛假或欺詐成分。當局解釋，今次是因應去年11月通過的《愛潑斯坦檔案透明法案》，將民眾向FBI提交的所有原始材料全數公開，當中包括兩千段影片及十八萬張照片。

