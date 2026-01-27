Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

國際數學測試外洩 多間電商賣考題答案

新加坡媒體報道，被視為名校升學「敲門磚」的美國數學能力測試AMC 8，今年考試首日，在中國多個電商平台竟已有人公然兜售今年的試題及標準答案。事件導致新加坡考區主辦方不得不準備替代試題，供學校決定是否更換。

全球每年約30萬人報考

AMC由美國數學學會主辦，既是國際數學競賽，也是全球廣泛認可的數學能力測試。AMC分為AMC8/10/12及AIME賽事，當中AMC8面向小五至中二（14周歲或以下）學生，涵蓋代數、幾何、數論等範疇，注重邏輯推理、數學思維，而非單純計算，全球每年約30萬人報考。由於該成績常被視為申請頂尖中學「直接收生計劃」（DSA）及未來報考美國大學的重要履歷指標，因而深受學生、家長重視。

今年測驗定於1月22日至28日（美國時間）在全球各地舉行。獅城《聯合早報》稱，在新加坡考區1月23日開考首日，已有考生家長發現多個電商平台和另一個社交媒體上出現大量販售試題的商家。

經記者考證，這些電商不僅售賣今年的25道全套真題與答案，甚至提供「真人視像解題」服務，手把手教學生如何作答，收費介乎數十元至500元人民幣不等，當中最便宜的僅售9.8元人民幣。電商更標榜，如果題目不中，可全額退款。

星考區準備新試題

新加坡今年共有879名考生報名參加AMC 8，分別來自新加坡美國學校、當地的直通車名校及各類奧數補習機構。目前已有逾500名考生於上周末完成考試，周二至四（27日至29日）還有300多名學生應考，考試主辦機構「亞洲數學聯盟」創辦人周秀平表示，主辦方已為本周參加考試的學生準備了一套新題目，是否更換試題由各校自行決定，此舉旨在重申考試公平的重要性。高年級的AMC 10及12早前也發生過類似洩題事件。

