教育院魔咒︱大學入學試被轟難度「地獄級」 南韓考試首長辭職

南韓再發生「殺手試題」爭議，近期舉行關乎55萬名考生前途的大學入學試，英文試題被轟難度達地獄級，連英國教授也認為「就算母語人士也不認識」。面對社會強烈責難，考試首長吳承杰宣布辭職，是該職位前後12人中，第9位要提早下台。

英國教授：母語者也不認識

綜合《東亞日報》、《亞洲經濟》、《文化日報》等韓媒報道，南韓在11月13日舉行大學入學測驗「大學修學能力考試」，超過55萬人報考。

南韓早前的大學入學試被轟難度太高，考試首長宣布辭職。路透社

南韓政府也曾承諾，要改善「殺手考題」情況，減少不合理的高難度考題，來壓止補習歪風。

不過，近日結果顯示，本次入學測驗的難度又爆表，特別是英語科，拿到一級（90分以上，最高等級）的考生，僅佔3.11%，是2018學年度以來最低。

英國里茲貝克特大學教授莫斯（Stuart Moss）的著作，是今次部份試題的來源。莫斯表示，「culturtainment」是他為著作創出的學術合成字，「這不是通用的詞彙，不應該被作為考題，就算是母語人士也不認識這個字。」

南韓教育課程評價院院長吳承杰（오승걸）12日，宣布辭職，他指作為命題機關的首長，「已經沒臉面對學生」，決定自行離職，「英文科的命題，未能符合評分的宗旨，讓考生與家長陷入憂心，我深感責任重大。」

南韓12名歷任考試首長中，吳承杰是第9名中途下台。