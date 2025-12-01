國考放寬「35歲」上限後首戰 371萬人爭3.8萬公務員崗位

內地的2026年國家公務員公共科目筆試周日（11月30日）開考，在撤銷35歲門檻，容許大齡考生參加後，今年有371萬名考生報考，爭逐3.8萬個公務員職位，平均98人爭一個職位。



綜合內媒報道，「國考」的公共科目筆試周日在全國250個城市舉行。

今年是報考人士年齡上限放寬後首場「國考」，一般報考者年齡上限，從35歲放寬至38歲，應屆畢業碩士生或以上學歷的，報考人士年齡上限，從40歲放寬至43歲。



根據國家公務員局數據，有至少371萬人，通過今年國考資格審查，較今年考研的343萬人更多，當局計劃招錄3.81萬人，報錄人數比例為98比1，較過去三年比例更高。

競爭最激烈城市是北京，競爭最激烈的職位，是國家移民管理局，瑞麗遣返中心僅一個空缺的執行隊一級警長，多達7,591人報考。