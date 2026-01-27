關稅戰｜特朗普突加徵南韓關稅至25%  指未有履行協議

美國關稅戰再度升溫。美東時間1月26日收市後，美國總統特朗普突然在其社交平台發文，宣布即時把對南韓多項產品徵收的關稅，由原本15%大幅上調至25%，涵蓋汽車、木材、藥品，以及所有屬於「對等關稅」範疇的貨品。

特朗普在帖文中解釋，加徵關稅的原因，是南韓立法機構未有履行早前與美國達成的相關協議，令華府「別無選擇，只能採取行動」。他未有進一步說明具體是哪一項承諾未被落實，但語氣強硬，強調美國不會再容許盟友「說一套、做一套」。

有關宣布在美股收市後才公布，被市場視為刻意降低即時衝擊，但分析普遍認為，消息勢將在下一個交易日對汽車、醫藥及跨國供應鏈相關股份造成壓力。南韓汽車及製藥產業一向高度依賴美國市場，關稅上調恐直接削弱其出口競爭力。

截至目前，南韓政府尚未就特朗普的最新關稅決定作出正式回應。