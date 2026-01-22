特朗普2.0｜回巢1周年71％美國人認為「國家失控」 焦慮跨越年齡黨派

美國總統特朗普（Donald Trump）強勢回歸白宮滿一年，史無前例地打破二戰後的全球秩序。他發動關稅戰迫各國談判、轟炸伊朗核設施並喊話伊朗人反對神權統治、特種部隊潛入委內瑞拉「生擒」總統、不斷施壓要奪取格陵蘭⋯⋯一連串大動作震驚全球，似乎在兌現「讓美國再次偉大」的口號。然而，最新民調卻揭示了美國人不認同這份「偉大」，多達七成受訪者認為國家「正在失控」。

這份焦慮感不限黨派，就連特朗普堅實支持者，最死忠的保守派和共和黨選民，同樣認為國家正在失控。特朗普在期中選舉前夕正面臨自家人的嚴厲審判。

綜合美媒報道，這份由英國《經濟學人》（The Economist）與「輿觀」（YouGov）進行的調查，在1月16日至19日期間網上訪問了1722名美國成年人，抽樣誤差為正負3.2個百分點。

僅18％受訪者認為國家「受控」

關於「您認為近日這個國家是否處在可控之下」的提問，高達71％受訪者揀選「失控」的選項，18％認為國家處於「可控」狀態，另外11％「不確定」。

國家「失控」感遍及各人口分布，70％白人、79％非裔美國人、70％拉美裔認為美國失控；各年齡層也有類似感受，18至29歲、45至64歲及65歲以上人口認為美國失控的比例超過70％，30至44歲壯年人口也有67％相信美國失控。

即使在特朗普所屬的共和黨內部也有分歧，一半受訪者認為國家已經失控，13%的人表示不確定。