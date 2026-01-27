Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

20歲中國男懶理封山照爬富士山遇險 警冒命救人市府擬開徵「救援費」

更新時間：05:17 2026-01-27 HKT
發佈時間：05:17 2026-01-27 HKT

日本富士山封山期間再發生違規登山事故。一名20歲中國籍留學生本月18日無視禁令，獨自於冬季攀登富士山富士宮口，途中失足跌倒導致右腳骨折，被困八合目位置，最終由靜岡縣警方派出山難救助隊救出。事件除引發安全關注外，亦再度掀起當地對「救援是否應由當事人付費」的激烈討論。

事發於18日中午，該名在東京新宿就讀專門技能學校的中國留學生，下山途中在富士宮口八合目跌倒，因無法繼續行走而撥打緊急電話求助。靜岡縣警方隨即調派約10至11名山難救助人員分批登山搜尋，並於晚上8時半左右在惡劣天氣下找到傷者。由於山上風勢強勁、能見度極低，救援隊需與傷者在山上衛生設施內暫避，直至翌日天氣稍為好轉，才以徒步方式將其抬下山。

警方指出，冬季富士山氣候嚴峻，積雪結冰，直升機無法出動，救援人員須在冰斜坡上抬擔架行走，稍有不慎便可能全隊滑落山谷，形容整個行動是「用命換命」。相關救援影片其後由警方上載至社交平台，呼籲遊客切勿在封山期間違規登山。

最離譜的是，留學生事後向警方承認，未有提交登山計劃，亦清楚知道冬季登山路線已封閉，但因希望一睹冬季富士山景色、並攀登日本最高峰而鋌而走險。他表示，曾於夏季成功登頂一次，亦在中國多次登山，但坦言自己僅屬初學者，缺乏雪山及攀冰經驗。

靜岡縣警方在接受訪問時直言，近年違規登山個案有上升趨勢，救援行動對人手及安全構成沉重負擔，有警員更坦言：「我們也是冒着生命危險去救不守規則的人，我們也有家人。說實話，我希望救援服務能私有化並收費。」

事件發生後，靜岡縣議會已草擬相關法案，研究要求在封山期間違規登山、並需要救援的人士，自行承擔救援開支。富士宮市市長亦表態支持「用者自付」原則，認為可有效遏止魯莽行為。根據現行日本法例，在登山路線封閉期間強行登山，最高可判監6個月及罰款30萬日圓。

日本媒體同時指出，中國社交平台近年充斥冬季違規攀登富士山的帖文及影片，有人炫耀成功登頂，亦有人警告風險極高，但仍有人分享「攻略」。警方擔心此類內容誤導他人，呼籲外國遊客務必遵守日本登山規定。

除富士山外，近期日本多地亦接連發生外籍人士在非開放區域遇險事故，包括北海道及長野縣的滑雪及登山意外，再次凸顯冬季戶外活動風險。當局呼籲遊客切勿低估日本山岳冬季環境的危險性，以免釀成無法挽回的後果。

