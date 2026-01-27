中台滑野雪團︱新潟-18℃死亡谷受困20小時 救援隊Online教一事全員生還︱有片

日本新潟一個滑雪場，25日有由5名大陸及1名台灣男子組成的滑雪團遇險。他們在「死亡谷」滑野雪（即非官方雪道）迷路，被困在-18℃的山上近20小時，幸獲救援人員在線教路挖雪洞避難，成功堅持到搜救人員翌日趕抵救落山，全員平安。

民間救援每人收費¥4.5萬

綜合日媒及網上消息，遇險的兩岸滑雪團，6人全為男性，年齡由30至40歲。25日下午3時許，團員的友人在網上發帖求救，指滑雪團在八海山的「死亡谷」被困。



相關新聞：20歲中國男懶理封山照爬富士山遇險 警冒死救人市府擬開徵「救援費」

中國駐新潟總領事館一工作人員在26日下午表示，總領館25日關注到網上求救資訊後，已介入處理，建立專門群組，由當事人即時更新位置及身體狀況，同步開展救援預案籌備工作。

至26日早上11時許，遇險6人全部獲救，無外傷，身體狀況良好。工作人員指，「25日晚山上體感溫度大約為零下18℃，有民間救援人員前去營救，但因持續降雪，救援難度大，於是下撤。當地民間救援收費為每人100萬日元（人民幣4.5萬元），暫不清楚他們是否已支付。」

報道指，民間救援人員因天氣惡劣，未能在25日晚入山救出眾人，線上指導被困人員自行挖掘雪洞避險，堅持至次日清晨，由警方組織了兩支救援隊，成功找到滑雪團，將他們救下山。

救援隊員講述經過

滑雪團被困的「死亡谷」，通常指八海山等雪場附近一片未開發的、充滿粉雪的野雪區域。這片區域因為地形複雜、積雪深、沒有固定路徑，對滑雪者來說充滿挑戰和危險，所以日本滑雪圈稱該區域是「死亡谷」。



相關新聞：遊日注意︱兩岸6人滑雪團越界玩單板迷路 新潟-10℃受困一夜獲救

有份參與25日晚搜救的救援隊當中，最少2名是中國人，其中之一為的「在滑雪的KK」在小紅書透露，25日22時左右，看到求助訊息後，與其他同伴在2330出發，攀爬至27日0530抵達受困者位置，但因天氣惡劣無法帶他們下山，在確認所有人無凍傷後，救援隊於0600先下撤。

「在滑雪的KK」感謝在救援行動中，一眾熱心雪友提供裝備、實時確認受困者位置、與遇險者保持溝通，而滑雪團入住的民宿老闆，熱心主動組織救援。



據另一位有參與搜索的張若晨表示，最少有一位受困者的家人，支付了5萬元人民幣的「辛苦費」，而他們亦有接受。