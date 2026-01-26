遊日注意︱兩岸6人滑雪團越界玩單板迷路 新潟-10℃受困一夜獲救
日本新潟再發生滑雪事故，有由大陸及台灣遊客組成的6人滑雪團，25日疑誤入管制區域後迷路受困，搜救人員經一夜找尋，於26日早上救回，全員平安無傷。
距官方雪道440米尋回
綜合日媒消息，事故現場為日本新潟縣南魚沼市「六日町八海山滑雪場」，25日下午2時許，一個由6名大陸及台灣遊客組成的滑雪團，離開常規雪道玩單板滑雪後迷失方向，被困山中。
滑雪團因未能自行離開，於是通過朋友報警。警方接報後，於26日早上6點30分出動10人搜救隊搜索。至8時45分左右，在距離滑雪場約440米處找回6人，當時6人全部意識清醒、身體狀況良好，能自行行走落山。
據官網資訊顯示，目前滑雪場多雲偶有雪，溫度-10度，山頂積雪350厘米、山麓積雪240厘米。
