遊日注意︱兩岸6人滑雪團越界玩單板迷路 新潟-10℃受困一夜獲救

即時國際
更新時間：16:46 2026-01-26 HKT
發佈時間：16:46 2026-01-26 HKT

日本新潟再發生滑雪事故，有由大陸及台灣遊客組成的6人滑雪團，25日疑誤入管制區域後迷路受困，搜救人員經一夜找尋，於26日早上救回，全員平安無傷。

距官方雪道440米尋回

綜合日媒消息，事故現場為日本新潟縣南魚沼市「六日町八海山滑雪場」，25日下午2時許，一個由6名大陸及台灣遊客組成的滑雪團，離開常規雪道玩單板滑雪後迷失方向，被困山中。

當地媒體在新潟滑雪場等待搜救消息。Threads@kazu17711771
受困6人是來自大陸及台灣的遊客。Threads@blue.rose.31010
當地媒體在新潟滑雪場等待搜救消息。Threads@kazu17711771
相關新聞：遊日注意｜北海道內陸跌至-28.1℃ 多地下周現十年一遇寒流

滑雪團因未能自行離開，於是通過朋友報警。警方接報後，於26日早上6點30分出動10人搜救隊搜索。至8時45分左右，在距離滑雪場約440米處找回6人，當時6人全部意識清醒、身體狀況良好，能自行行走落山。

相關新聞：北海道滑雪｜中國男女北海道闖禁區墮崖 受困5小時獲救無受傷

據官網資訊顯示，目前滑雪場多雲偶有雪，溫度-10度，山頂積雪350厘米、山麓積雪240厘米。

 

