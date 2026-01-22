加沙「和平委員會」細節曝光 特朗普據報將終身任主席：或取代聯合國

美國總統特朗普倡議成立的「和平委員會」權力架構近日曝光。根據外電取得的章程草案，該委員會將由美國總統即特朗普出任首任主席，並獲賦予廣泛行政權限，包括否決決議及罷免成員等。最令人震驚的是，據報特朗普將一直擔任主席，直至主動辭職。這意味着他可能終身佔據主席職位。

和平委員會職能重疊 外界憂削聯合國權威

特朗普去年九月在提出加沙停火方案時，首次拋出成立和平委員會的構想，其後逐步擴大定位，由原本監督加沙重建，延伸至處理全球各地衝突，角色被外界視為與聯合國部分職能重疊，甚至會大大削弱聯合國的權威。

至今25國家加入 包括以色列「轉軚」加盟

根據路透社取得的草案，成員國一般任期為三年，若繳付十億美元作為項目資助，則可獲永久成員資格。美方官員否認有關款項屬「入會費」，稱僅屬對委員會項目作出重大貢獻、並保留監督角色的安排。白宮早前已委任國務卿魯比奧、中東特使威特科夫，以及特朗普女婿庫什納等人，成為創始執行委員會成員。

相關新聞：達沃斯論壇｜特朗普尋求就收購格陵蘭立即談判 稱「不會用武力」

威特科夫透露，目前已有約25個國家接受加入邀請，包括以色列、沙特阿拉伯、阿聯酋、巴林、約旦、卡塔爾、埃及等中東8個盟友國家，以及北約成員土耳其和匈牙利；亞美尼亞與阿塞拜疆亦在美方斡旋後加入。值得關注的是，與俄羅斯關係密切的白羅斯總統盧卡申科亦接受邀請加入。以色列曾於上周六（17日）發聲明，反對美國公布的和平委員會成員名單，故被形容為「轉軚」加入。

歐洲傳統盟友反應審慎 英德日未公開承諾

俄羅斯與中國則尚未表態，兩國長期支持以聯合國為核心的多邊體系，並擁有安理會否決權，外界預料其立場將相對審慎。

相對之下，多個美國傳統盟友反應保留。挪威與瑞典已拒絕加入，意大利官員亦質疑相關安排是否符合憲法；接近法國總統馬克龍的消息人士稱，巴黎傾向拒絕邀請，西班牙則正與歐洲夥伴磋商共同立場。加拿大表示原則上同意加入，但細節仍待商討；英國、德國及日本暫未公開承諾。

章程草案並無列明和平委員會的主席任期，彭博社引述匿名美國官員報道，特朗普將一直留任主席，直至主動辭職。換言之，如果報道屬實，特朗普可能終身扮演這個統合全球主要國家的機構話事人。

外界關注，該委員會在缺乏明確法律授權及執行機制下，將如何與聯合國及其他國際組織協調，抑或演變成與聯合國並行、甚至競逐權威的架構，勢將為現有國際秩序帶來新的不確定性。

特朗普周二在白宮舉行記者會，回顧其外交與安全政策時，被問及和平委員會否取代聯合國，他回應稱「可能會」。他批評聯合國長期未能發揮應有作用，包括未曾協助他斡旋和解決多場戰爭。不過特朗普補充，基於聯合國有巨大潛力，希望它可以繼續存在。