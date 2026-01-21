Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

達沃斯論壇｜特朗普尋求就收購格陵蘭立即談判 稱「不會用武力」

即時國際
更新時間：21:53 2026-01-21 HKT
發佈時間：21:53 2026-01-21 HKT

美國總統特朗普出席瑞士達沃斯「世界經濟論壇」，儘管「空軍一號」遭遇問題，導致他出發後折返換機，但準時抵達會場，並如期發表演講。在美國對格陵蘭磨刀霍霍之際，特朗普的演說備受關注。

特朗普走上講台，在掌聲中開始演說。他說，他正在向商界領袖、朋友和「一些敵人」發表講話，他將帶來來自美國的「驚人消息」，「經濟一片繁榮」。他表明「不承認歐洲」，並補充說：「我熱愛歐洲，我希望看到它發展良好，但它正朝着錯誤的方向發展。」

 

他提到格陵蘭時，先說：「我本來打算不在演講中提及格陵蘭，但我認為那樣會招致非常負面的評價。」他說他對格陵蘭和丹麥人民「非常尊重」，格陵蘭是「一個幅員遼闊、幾乎無人居住且未開發的國家，而且沒有防禦」，「格陵蘭根本不存在什麼稀土資源。重要的是它關乎國家戰略安全和國際安全」。

特朗普表明：「除美國以外，沒有國家能確保格陵蘭安全」。他指島上根本沒有丹麥存在的「痕迹」，丹麥在格陵蘭島上的投入也遠低於承諾，「只有美國才能保護這片巨大的土地，這塊巨大的冰原，並對其進行開發和改善。」

「不需要、不想、不會」動武

他表示，正因如此，他尋求「立即展開談判」以收購格陵蘭島。他還担仄到北約一直在加大國防投入，「除非我決定動用過度武力，否則我們什麼也得不到。一旦動用過度武力，我們將所向披靡，但我們不會這麼做。」

他說：「這可能是我發表過的最重要聲明，因為人們以為我會動用武力。我不需要動用武力。我不想動用武力。我不會動用武力。」他補充道：「美國所要求的不過是一個叫格陵蘭的地方。」

 

