克林頓夫婦拒就愛潑斯坦案作證  眾院擬控告藐視國會

美國司法部早前公開「富豪淫媒」愛潑斯坦案的部分檔案內容，其中包括了前總統克林頓赤着上身與一名女子浸在浴池，以及與女子在飛機上的合照。克林頓及其太太、前國務卿希拉里於周二（13日）卻正式拒絕前往國會，就愛潑斯坦案接受質詢。克林頓夫婦形容相關調查純屬「黨派操弄」，旨在打擊政治對手。主持調查的共和黨籍眾議院監督委員會主席科默（James Comer）則反擊，指克林頓與愛潑斯坦交情匪淺，擬於下周動議裁定克林頓藐視國會。

批調查為滿足特朗普政治需求

克林頓夫婦在致委員會主席科默的信函中態度強硬，直言「每個人都必須決定何時該挺身而出，為國家的原則而戰，而不計後果。對我們而言，現在就是那個時刻」。信中批評委員會的調查是為了滿足總統特朗普的政治需求，試圖轉移外界對特朗普政府執法失當的關注。

夫婦二人強調，他們已盡力提供所知極少的資訊，並指出愛潑斯坦是在2019年特朗普首任任期內於監獄身亡。他們反駁指，若政府當時未有全力調查及檢控愛潑斯坦的罪行，委員會理應以此為調查重心，而非針對政敵進行毫無根據的攻擊。

克林頓被指曾搭愛潑斯坦私人飛機達27次

對於克林頓夫婦的拒絕，科默表示遺憾，並強調「大多數美國人」都希望克林頓能交代其與愛潑斯坦的真實關係。根據紀錄，愛潑斯坦在克林頓任內曾到訪白宮17次，而克林頓更被指曾搭乘愛潑斯坦的私人飛機達27次。

科默宣布，監督委員會將於下周開會，正式對克林頓啟動藐視國會的程序，一旦通過，案件將交由司法部考慮刑事起訴。委員會發言人亦補充，若希拉里未能在周三（14日）如期現身，委員會將對她採取同樣的法律行動。

是次調查源於國會早前通過的透明法案，要求司法部公開與愛潑斯坦相關的所有刑事調查檔案。雖然克林頓過去曾對與愛潑斯坦的交往表示遺憾，並堅稱對其非法行為一無所知，目前亦無證據顯示克林頓涉及性販賣罪行，但科默強調：「沒人指控克林頓有錯，我們只是有疑問。」

克林頓的律師團隊周一已去信委員會，質疑相關傳票「無效且無法執行」，形容這只是特朗普指揮下、試圖令政治對手難堪的手段。