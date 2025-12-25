美司法部再發現逾百萬份潛在愛潑斯坦文件 公開或再延數周

美國司法部表示，當局再發現超過100萬份可能與已故「富豪淫媒」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）有關的文件，需時進行審查及刪減敏感內容，意味相關檔案的全面公開將進一步延遲數周。

司法部指出，該批新增文件由聯邦調查局（FBI）及紐約曼哈頓聯邦檢察官辦公室發現，但未有交代具體發現時間及方式。當局強調，為保障受害人私隱，必須依法對文件進行刪減處理。

總統特朗普政府早前開始公開與愛潑斯坦刑事調查相關的檔案，以配合國會上月通過的披露法案。該法案要求司法部於12月19日前公開所有相關文件，但容許為保護受害人而作局部刪減。該法案獲民主、共和兩黨支持，儘管特朗普曾表示反對。

美司法部再發現逾百萬份潛在愛潑斯坦文件。美聯社

不過，至今公開的文件大量內容被塗黑，引起部分共和黨人不滿，亦未能平息圍繞愛潑斯坦案件的政治爭議。有分析指出，事件可能對共和黨在2026年中期選舉前的選情構成壓力。

司法部在社交平台發聲明表示，現有律師團隊正「全天候」審查文件，並進行法律要求的刪減工作，以保障受害人權益。「由於文件數量極其龐大，整個過程可能仍需數周時間完成。」

愛潑斯坦於2019年在獄中死亡，案件多年來持續引發社會及政治爭議，涉及多名政商名流，其相關文件的披露進度一直備受關注。