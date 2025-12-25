Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美司法部再發現逾百萬份潛在愛潑斯坦文件 公開或再延數周

即時國際
更新時間：07:49 2025-12-25 HKT
發佈時間：07:49 2025-12-25 HKT

美國司法部表示，當局再發現超過100萬份可能與已故「富豪淫媒」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）有關的文件，需時進行審查及刪減敏感內容，意味相關檔案的全面公開將進一步延遲數周。

司法部指出，該批新增文件由聯邦調查局（FBI）及紐約曼哈頓聯邦檢察官辦公室發現，但未有交代具體發現時間及方式。當局強調，為保障受害人私隱，必須依法對文件進行刪減處理。

總統特朗普政府早前開始公開與愛潑斯坦刑事調查相關的檔案，以配合國會上月通過的披露法案。該法案要求司法部於12月19日前公開所有相關文件，但容許為保護受害人而作局部刪減。該法案獲民主、共和兩黨支持，儘管特朗普曾表示反對。

美司法部再發現逾百萬份潛在愛潑斯坦文件。美聯社
美司法部再發現逾百萬份潛在愛潑斯坦文件。美聯社

不過，至今公開的文件大量內容被塗黑，引起部分共和黨人不滿，亦未能平息圍繞愛潑斯坦案件的政治爭議。有分析指出，事件可能對共和黨在2026年中期選舉前的選情構成壓力。

司法部在社交平台發聲明表示，現有律師團隊正「全天候」審查文件，並進行法律要求的刪減工作，以保障受害人權益。「由於文件數量極其龐大，整個過程可能仍需數周時間完成。」

愛潑斯坦於2019年在獄中死亡，案件多年來持續引發社會及政治爭議，涉及多名政商名流，其相關文件的披露進度一直備受關注。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
洪天明老婆周家蔚宣布離開香港 舉家決定做一事：真的好辛苦 近年屢傳婚變
洪天明老婆周家蔚宣布離開香港 舉家決定做一事：真的好辛苦 近年屢傳婚變
影視圈
18小時前
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
投資理財
2025-12-24 06:00 HKT
Gigi炎明熹離巢TVB後首開演唱會 劉德華容祖兒楊千嬅等力撐 TVB視帝現身觀眾席
Gigi炎明熹離巢TVB後首開演唱會 劉德華容祖兒楊千嬅等力撐 TVB視帝現身觀眾席
影視圈
11小時前
娛樂公司已婚高層花億元包養知名男星？不倫戀露骨私訊對話曝光：我可以幫你產生更多精子
娛樂公司已婚高層花億元包養知名男星？不倫戀露骨私訊對話曝光：我可以幫你產生更多精子
影視圈
10小時前
前TVB金牌主持49歲前妻狀態更勝從前 狠斬18年婚姻做單親媽 曾傳戀上保險界猛人
前TVB金牌主持49歲前妻狀態更勝從前 狠斬18年婚姻做單親媽 曾傳戀上保險界猛人
影視圈
16小時前
男星豪門舊愛於柬埔寨狼狽被捕！涉做淫媒、吸毒 傳與中國富商拍拖兼懷孕
男星豪門舊愛於柬埔寨狼狽被捕！涉做淫媒、吸毒 傳與中國富商拍拖兼懷孕
影視圈
9小時前
星島申訴王 | 台灣遺體修復師 義助宏福苑遇難者 家屬表謝意：讓親人完整地走最後一程
05:55
星島申訴王 | 台灣遺體修復師 義助宏福苑遇難者 家屬表謝意：讓親人完整地走最後一程
申訴熱話
18小時前
英國數學碩士畢業回港一年冇工開 求教帖被揭CV藏「1致命傷」：與學歷無關｜Juicy叮
英國數學碩士畢業回港一年冇工開 求教帖被揭CV藏「1致命傷」：與學歷無關｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
58歲男星患血癌半年狀態曝光 生日照洩身形消瘦 罕談治療進度
58歲男星患血癌半年狀態曝光 生日照洩身形消瘦 罕談治療進度
影視圈
12小時前
劉嘉玲堡壘級豪宅迎聖誕節 名牌奢侈品裝飾巨型聖誕樹 屋內迷宮式間格大公開
劉嘉玲堡壘級豪宅迎聖誕節 名牌奢侈品裝飾巨型聖誕樹 屋內迷宮式間格大公開
影視圈
15小時前