伊朗示威｜特朗普對伊貿易夥伴徵25%關稅 中國駐美使館：脅迫和壓力解決不了問題

伊朗反政府示威持續兩周，美國總統特朗普於當地周一（12日）突然宣布，對任何與伊朗有貿易往來的國家，即時徵收25%關稅，聲稱要向德黑蘭施壓，迫使其停止「對全國反政府示威的血腥鎮壓」。



中國駐美國大使館當晚表示反對任何非法單邊制裁和長臂管轄，並稱脅迫和壓力解決不了問題。中國駐美國大使館發言人在社交平台X發文表示：「中國反對隨意加征關稅的立場是一貫且明確的。關稅戰和貿易戰沒有贏家，脅迫和壓力也解決不了問題。」

發言人續稱：「中國堅決反對任何非法單邊制裁和長臂管轄，並將采取一切必要措施維護自身合法權益。」

關稅即時生效 中俄土巴料受影響

特朗普在社交平台表示，即日起，任何與伊朗開展業務的國家，其與美國的所有商業活動，都將被徵收25%關稅。（Effective immediately, any Country doing business with the Islamic Republic of Iran will pay a Tariff of 25% on any and all business being done with the United States of America ）不過，特朗普未有進一步界定「與伊朗開展業務」的範圍及加徵幅度是否基於原本的關稅上。由於中國、巴西、土耳其及俄羅斯與德黑蘭有密切經貿往來，外界預期此舉將引發全球供應鏈動盪。

數以萬計民眾上街「反美」 國營電視播放畫面

伊朗官方宣布已「全面控制局勢」，並在今日組織數以萬計的親政府群眾上街反擊，高喊「美國去死」等口號，由國營電視台播出相關畫面，並報道指示威者要對抗「美國-猶太復國主義、恐怖主義的暴亂」。目前伊朗仍全國大範圍斷網，與有關國營電視新聞畫面形成強烈對比。

面對美方的軍事威脅，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）展現雙軌姿態，一方面強調伊朗不求戰但已「全面備戰」，若遭攻擊將報復美軍基地；另一方面則透過阿曼（Oman）等中間人釋出談判意願。他批評美方干涉內政，指責暴力衝突是美、以兩國煽動的陰謀。

