伊朗示威 | 人權組織：恐6000死 白宮：特朗普考慮空襲 阻伊朗鎮壓示威者

伊朗全國性反政府示威持續，人權組織指德黑蘭政府血腥鎮壓示威，恐已釀6000人死亡。白宮發言人周一表示，總統特朗普正在考慮對伊朗發動空襲，以阻止德黑蘭當局鎮壓抗議活動，並指出「民眾正在街頭被殺害」。

美國《時代》雜誌報道，伊朗安全部隊造成的示威者死亡人數可能已達數千人。雖然伊朗政府封鎖網絡，但社交媒體流出的手機畫面可見，裝在卡車上的機槍掃射街道，傷者擠爆醫院，殮房堆放大量遺體。

相關新聞：

伊朗示威｜外長：已全面控制局勢 斥美煽動示威 備戰同時願「平等對話」

人權組織確認648死數千傷

總部位於挪威的非政府組織「伊朗人權」（IHR）則表示，已確認伊朗的抗議活動中有648人死亡，其中包括9名未成年人，另有數千人受傷，但警告死亡人數可能遠高於此，根據一些估計，超過6000人。

IHR補充說，網絡封鎖令獨立核實這些死傷數字極其困難，並稱估計超過1萬人被捕。

白宮發言人萊維特告訴記者：「特朗普總統的一項長處，就是讓所有選項都擺在檯面上，而空襲是這位三軍統帥的眾多選項之一」。

白宮：首要選項永遠是外交

她也說，總統的首要選項永遠是外交，「伊朗政權在公開場合的言論，與美國政府私下收到的訊息相當不同。我認為總統有興趣探討這些私下訊息」。

伊朗外交部指出，雖然美國與伊朗沒有正式外交關係，但外長阿拉格齊與特朗普特使之間仍保持溝通管道暢通。

特朗普較早前表示，美軍正在考慮對伊朗採取「非常強硬的選項」，並指伊朗似乎已跨越他先前劃下的紅線，也就是殺害抗議者。

他還說道，伊朗領導階層已經提出會面要求，但「我們可能得在會面之前就採取行動」。

特朗普今晤幕僚商應對伊朗選項

美國官員表示，特朗普周二與高層幕僚會面，討論應對伊朗的各種方案。

《華爾街日報》報道，選項包括軍事打擊、使用秘密網結武器、擴大制裁，以及向反政府勢力提供線上支援。

在伊朗國營電視台周一轉播的記者會上，阿拉格齊在首都德黑蘭告訴外國大使：「伊朗不尋求戰爭，但已全面備戰。我們也準備談判，但談判必須公平、基於平等權利與互相尊重。」

哈梅內伊：親政府集會向美發警告

這場最初由經濟不滿引發、持續兩周多的示威活動，已演變成對伊朗神權政治體制迄今最大的挑戰之一。自1979年伊斯蘭革命推翻巴列維王朝以來，伊朗一直由神權統治。

現年86歲的最高領袖哈梅內伊自1989年起掌權，他在一份聲明中表示，周一的親政府集會對美國發出了「警告」，指這些充滿決心的大規模集會挫敗了外國敵人企圖通過國內僱傭兵實施的計劃。