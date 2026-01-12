Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗示威 | 哈梅內伊貼文反擊 把特朗普畫成石棺 狠嘲：很快會被推翻

即時國際
更新時間：14:33 2026-01-12 HKT
發佈時間：14:33 2026-01-12 HKT

伊朗近日爆發全國性示威，抗議規模持續擴大，傳出死亡人數已超過500人，逾萬人被拘捕。美國總統特朗普已多番放話要介入，暗示將隨時出擊。對此，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）在X官方帳號發布一幅諷刺漫畫，將特朗普描繪成正在崩塌的法老王石棺，並附上「這個人也會被推翻」的警告字眼，直接發文反擊。

據美國有線新聞網（CNN）報道，這幅漫畫將特朗普以古埃及風格的石棺呈現，石棺表面刻有象形文字裝飾，棺木上繪製著美國國旗與國徽圖騰。值得注意的是，整座石棺呈現龜裂與崩解的狀態，漫畫上方還標註「就像法老王一樣」的字樣，暗示特朗普將步上古代暴君的覆滅命運。

相關新聞：
白宮突宣布「天佑美軍、我們正要開始」 五角大樓薄餅指數一度飆升 惹動武猜測

 

卡梅內伊貼文，將特朗普畫成石棺。X/Khamenei.ir
卡梅內伊貼文，將特朗普畫成石棺。X/Khamenei.ir
特朗普多番威脅對伊朗動武。路透社
特朗普多番威脅對伊朗動武。路透社
特朗普指，伊朗已於10日致電美國尋求談判。美聯社
特朗普指，伊朗已於10日致電美國尋求談判。美聯社

指統治者都在權力巔峰時遭推翻

哈梅內伊在貼文中特別點名多位歷史上的統治者，包括古埃及法老王、聖經創世紀中的尼姆羅德（Nimrod），以及伊朗巴列維王朝的禮薩汗（Reza Khan）與穆罕默德·禮薩（Mohammad Reza）等人。他強調這些統治者都在權力巔峰時遭到推翻，藉此警告特朗普也將面臨相同下場。

哈梅內伊的官方帳號寫道：「那個傲慢地坐在那裡、對全世界指手畫腳的傢伙，他也應該知道，世界上的暴君和驕傲自大的人，例如法老王、尼姆羅德、禮薩汗、穆罕默德·禮薩等人，通常都是在他們最驕傲的時候被推翻，這個人也會被推翻。」

特朗普：伊朗尋求與美談判

特朗普則在周日（11日）透露，伊朗已於10日致電美國尋求談判，直指伊朗已經厭倦了被美國打壓，可能會與他們對話。

特朗普政府目前正評估多種介入手段，包括軍事手段以及對伊朗政權核心人物或是經濟部門的制裁措施。美國官員透露，特朗普將於周二（13日）與幕僚針對伊朗議題進行會商，這些方案包括軍事打擊、使用秘密網絡武器、擴大制裁範圍以及向反政府勢力提供線上援助。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-11 13:15 HKT
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
生活百科
2026-01-11 13:15 HKT
特朗普先前在卡塔爾烏代德空軍基地，向美軍喊話。美聯社
白宮突宣布「天佑美軍、我們正要開始」 五角大樓薄餅指數一度飆升 惹動武猜測
即時國際
3小時前
一周星星｜曾志偉總結TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身體「差咗好多」 大爆一事永成遺憾
一周星星｜曾志偉總結TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身體「差咗好多」 大爆一事永成遺憾
影視圈
15小時前
星島申訴王｜粉麵廠千萬爭產案 劇情再反轉！ 四哥現身大反擊：邪惡到入骨
06:31
星島申訴王｜千萬爭產案兄弟決裂劇情再反轉！ 「四哥」現身反擊：人性邪惡到入骨
申訴熱話
7小時前
前TVB「坎坷男星」離港轉行做脊醫  跟女星老婆變「網戀」曝光真實夫妻關係  傳曾遭女歌手狠撇
前TVB「坎坷男星」離港轉行做脊醫  跟女星老婆變「網戀」曝光真實夫妻關係  傳曾遭女歌手狠撇
影視圈
5小時前
大棋盤︱宏福苑安置輿情有變化 原址重建速「落閘」有原因 知情人士：疑有人「帶風向」
大棋盤︱宏福苑安置輿情有變化 原址重建速「落閘」有原因 知情人士：疑有人「帶風向」
政情
5小時前
美媒：聯儲局主席鮑威爾遭刑事調查
01:33
美聯儲局主席證實遭刑事調查 涉總部大樓翻新工程 鮑威爾：特朗普找藉口施壓
即時國際
5小時前
恒生月底退市尋找替代股 專家稱滙豐估值貴 點名兩ETF、1隻高息股
恒生月底退市尋找替代股 專家稱滙豐估值貴 點名兩ETF、1隻高息股
投資理財
8小時前
光明頂停播︱陶傑《光明頂》周五晚最後一集 陳志雲江玉歡新節目《講再見》取代
政情
3小時前