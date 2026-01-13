伊朗示威｜外長：已全面控制局勢 斥美煽動示威 備戰同時願「平等對話」

伊朗反政府示威潮已進入第三周，局勢持續緊繃。伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）於周一（12日）召開記者會，正式宣布安全部隊已將全國局勢納入「完全控制」之下。他同時強烈譴責美國及以色列為示威轉向暴力的背後推手，旨在為軍事干預製造藉口。

指控特朗普干涉內政 故意令和平示威變血腥

阿拉格齊在德黑蘭向外國使節及傳媒表示，雖然過去周末暴力衝突加劇，但當局已平定騷亂。他將矛頭直指美國總統特朗普，批評其近期支持示威者的言論是「干涉內政」。

他指控美方的強硬表態實際上是在推動「恐怖分子」襲擊，故意令和平示威變得「暴力和血腥」。阿拉格齊強調，這種混亂局面是美方預設的「陷阱」，意在為特朗普宣稱的軍事介入提供正當理由。

面對特朗普早前揚言若伊朗「開啟殺戮」美方將打擊其「痛處」的威脅，阿拉格齊展現強硬姿態，直言：「伊朗不尋求戰爭，但已充分做好戰爭準備。」

不過，他在重申備戰的同時，亦罕有地釋出談判空間。他表示，伊朗願意進行對話，但前提是談判必須在「公正、平等及相互尊重」的基礎上進行。此前，特朗普曾聲稱伊朗已主動接觸華府要求談判，但此說法尚未得到德黑蘭方面的正面證實。

雖然官方宣稱局勢受控，但外界對傷亡數字仍有不同說法。

官方及智庫數據： 美國智庫「戰爭研究所」（ISW）引述數據指，自12月28日衝突爆發以來，至少有114名伊朗安保人員喪生，規模為歷來罕見。

人權組織統計： 多個人權組織及外媒指出，示威者傷亡更為驚人。有報道指全國已有超過540人身亡，部分地區甚至傳出「屍體堆積」的慘狀。伊朗人權組織（IHR）更表示：「未經證實的報道稱，至少有數百人喪生，一些消息來源稱，可能有超過2000人遇難。」

通訊管制： 伊朗目前仍實施大規模斷網，旨在切斷示威者的聯絡，令外界難以掌握夜間抗爭的真實規模。

目前，特朗普已聽取國安官員匯報，預計於周二（13日）聽取具體的「報復方案」。國際社會正密切關注，美伊關係會否因這次示威潮演變成全面的軍事衝突。