伊朗示威｜增至538死逾萬人被捕 德黑蘭警告反擊以色列及美軍基地

伊朗反政府示威浪潮持續擴大，有人權組織指，伊朗當局鎮壓全國性抗議活動已造成至少538人死亡，逾萬人被捕。伊朗人權組織（IHR）更表示，未經證實的消息來源稱，可能有超過2000人喪命。德黑蘭當局則警告，若美國動武保護示威者，伊朗將反擊，揚言以色列及所有美軍基地和艦艇都將成為「合法目標」。

未經證實消息：或逾2000人亡

總部位於美國的人權組織HRANA聲稱，根據其從伊朗境內外社運人士處獲得的最新數據，至少有490名示威者和48名安全人員死亡，超過1萬600人被捕。伊朗人權組織（IHR）則表示：「未經證實的報道稱，至少有數百人喪生，一些消息來源稱，可能有超過2000人遇難。」該組織譴責這是「大規模屠殺」和「針對伊朗人民的重大國際罪行」。

由於伊朗網絡中斷、電話線路也遭到切斷，外界要掌握當地示威實況變得更加困難。伊朗政府尚未公布這波抗議活動整體傷亡數字。由於當地網路和國際電話目前遭到全面封鎖，美聯社等外媒暫時無法進行獨立查證，以確認相關數據。

伊朗官方：111安全人員死 全國哀悼3日

伊朗國營電視台周日則播出德黑蘭法醫辦公室地面陳列數十個裝有遺體屍袋的畫面，稱死者是「武裝恐怖分子」引發事端的受害者。伊朗官方消息指，伊朗全國已有111名安全部門人員在近期騷亂期間維持秩序過程中喪生。伊朗政府周日宣布為騷亂期間死難的「烈士」舉行為期3天的全國哀悼，並號召民眾周一舉行遊行，以表達對「恐怖犯罪分子」暴力行為的譴責。

總統伊朗總統佩澤希齊揚斥責伊朗宿敵們「企圖升高這場動亂」，並從海外引入恐怖分子，他們縱火焚燒清真寺，襲擊銀行和公共財產。 他在國營電視台專訪中說：「各位家長，我請求你們：不要讓你們的孩子加入那些斬首和殺人的暴徒和恐怖分子。」他還補充說，政府願意傾聽人民的聲音，並解決經濟問題。

特朗普評估軍事選項 不包括派地面部隊

《華爾街日報》報道，美國總統特朗普預計於周二（13日）就回應伊朗局勢的選項聽取官員簡報，包括軍事打擊、動用秘密的網絡武器、擴大制裁，以及為反政府力量提供線上支援等。

美國有線電視新聞網（CNN）亦引述特朗普政府一名官員指出，近日特朗普已就不同的干預計畫聽取簡報。

然而，政府內部同時也有軍事打擊可能弄巧反拙而削弱示威運動的疑慮。官員表示，相關顧慮包括空襲可能無意間激起伊朗民眾團結支持政府，或促使伊朗以其軍事力量展開報復。

有白宮高層向CNN表示，特朗普正在考慮的選項不包括派地面部隊進入伊朗。

以色列準備武力回應

以色列消息人士表示，以色列已處於高度戒備，為美方可能對伊朗進行的任何干預，做好「必要時以武力回應」準備。總理內塔尼亞胡已和美國國務卿魯比奧通話，討論美國干預伊朗事宜。

伊朗國會議長卡利巴夫則警告美國勿「誤判形勢」。曾任伊朗革命衛隊指揮官的卡利巴表明：「我們把話說清楚，若伊朗遭受攻擊，被佔領土（指以色列）以及所有美軍基地和艦艇都將成為我們合法目標。」

去年6月以色列攻擊伊朗關鍵核設施，引爆為期12天戰爭，美國也曾短暫介入。伊朗當時以導彈對以色列和美國在卡塔爾的空軍基地展開反擊。