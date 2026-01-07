白宮：特朗普不排除動用武力獲得格陵蘭

美國總統特朗普（Donald Trump）日前再度表達希望取得格陵蘭。白宮指出，特朗普正在考慮，從丹麥手中獲得格陵蘭的多種方案，動用美軍「始終是一個選項」。

特朗普：國家安全優先事項之一

法新社報道，白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）周二（1月6日）說：「特朗普總統已多次明確表示，獲取格陵蘭是美國的國家安全優先事項之一，這對於在北極地區遏制對手至關重要。」

她還說：「總統及團隊正在討論實現這一重要外交政策目標的多種選項，當然，作為三軍統帥，動用美國軍隊始終是他可以考慮的選項之一。」

白宮副幕僚長米勒周一接受CNN訪問時質疑丹麥控制格陵蘭的合法性，他說：「丹麥依照哪條法律獲得了對格陵蘭的控制權，他們領土主張的依據是甚麼？格陵蘭屬於丹麥王國的依據是甚麼？為讓美國保障北極地區的安全，捍衛北約的利益，格陵蘭明顯應當成為美國的一部分。」

但據《華爾街日報》消息，美國國務卿魯比奧周一（5日）在向國會議員通報時，淡化對格陵蘭島採取軍事行動的可能。他暗示出兵並非迫在眉睫，並指出美國當局的目標是從丹麥手中購得格陵蘭島。

特朗普早在2019年第一任期時就提出要買下格陵蘭島，他長期以來一直聲稱，美國必須控制格陵蘭島才能確保美國自身安全。近期他接受《大西洋月刊》（The Atlantic）採訪也說，「我們確實需要格陵蘭，絕對需要」。他5日在總統專機「空軍一號」（Air Force One）上向媒體表示，他將在數周後再次討論這個議題。

丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）做出強烈回應，警告特朗普應停止威脅。去年12月，丹麥情報機構首次指美國是丹麥潛在的安全威脅。

格陵蘭是世界上最大的島嶼，也是丹麥的自治領地。它地處北冰洋與大西洋之間，大部分區域都在北極圈內。隨著氣候變化加速冰山融化開闢新的貿易航道，並釋放新的自然資源如稀土等關鍵礦產和油氣資源，這個區域的重要性日益顯著。為此，俄羅斯和中國都向此區域投入更多資源，與美國及北約盟國爭奪控制權。

此外，格陵蘭島戰略位置優越，是美國彈道導彈防禦系統的關鍵部署地點。同時，它也位於俄羅斯和美國之間導彈發射的最短路徑上。這個島已經是美國最北端的空軍基地和用於探測導彈威脅和監測太空的雷達站所在地。