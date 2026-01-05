格陵蘭地圖用美國旗覆蓋 特朗普幕僚妻貼文惹爭議

美軍特種部隊上周六（3日）凌晨夜襲委內瑞拉，生擒委國總統馬杜羅夫婦押回紐約受審，震驚全球。在此敏感時刻，特朗普的副幕僚長米勒妻子凱蒂.米勒（Katie Miller）當晚在社交平台X發布一張用美國國旗顏色覆蓋並配上「即將發生」（SOON）文字的格陵蘭地圖，引發爭議。

點擊數逾2700萬

凱蒂.米勒引發爭議的格陵蘭地圖貼文，迅速在網上瘋傳，點閱數已超過2700萬，引發各界不同反應。從嘲諷、不滿到高度警惕不等。其中又以將格陵蘭視為自治領土加以治理的丹麥，反應最為強烈。

丹麥自治區格陵蘭近日又成話題。路透社

格陵蘭地圖用美國旗顏色覆蓋引起爭議。X@KatieMiller

特朗普的副幕僚長米勒（右）與妻子凱蒂.米勒出席公開活動時合攝。路透社

特朗普本人也重提格陵蘭問題，指委內瑞拉可能不會是美國干預的最後一個國家。他在《大西洋月刊》周日（4日）刊出的專訪中，重申希望接管格陵蘭的立場。他說：「我們確實需要格陵蘭，絕對需要。我們需要它來作為防禦用途。」

然而，格陵蘭和美國的北約盟友丹麥都堅決反對特朗普這個想法。丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）向特朗普喊話：「談論美國需要接管格陵蘭完全沒有道理，美國無權吞併丹麥王國的任何一部分。」

特朗普：格陵蘭到處有中俄船隻

弗雷澤里克森並要求美方停止威脅丹麥和格陵蘭人民。

然而，數幾小時後，特朗普仍在空軍一號上重申：「現在格陵蘭的戰略地位極為重要。那裡到處都有俄羅斯和中國的船隻。從國家安全角度我們需要格陵蘭，而丹麥做不到這一點。」

他重申，將格陵蘭併入美國可服務於美國的安全利益，因其戰略位置以及對高科技產業至關重要的豐富礦產資源。

