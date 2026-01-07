特朗普暗示欲奪格陵蘭  歐洲七國發聯合聲明：格陵蘭主權屬其人民

美國總統特朗普對格陵蘭島的覬覦之心引發國際高度關注。丹麥、法國、德國、意大利、波蘭、西班牙及英國七國領袖於6日發表聯合聲明，公開反對任何改變格陵蘭主權地位的企圖。聲明強調，格陵蘭島屬於其人民，只有丹麥與格陵蘭當局才有權決定自身事務。

堅守聯合國憲章 批擴張主義抬頭

這份由丹麥首相辦公室公佈的聲明指出，各方必須嚴格遵守《聯合國憲章》的原則，特別是關於國家主權、領土完整以及邊界不可侵犯的國際法基準。歐洲多國領袖此舉明顯是針對特朗普近期日益激進的擴張主義言論。

美國總統特朗普對格陵蘭島的覬覦之心引發國際高度關注。法新社

格陵蘭島位於北美洲東北部，雖為世界第一大島，但目前是丹麥的自治領地，擁有高度自治權，僅國防與外交事務由丹麥代管。目前美軍在該島設有一個軍事基地，維持戰略存在。

特朗普語出驚人：委內瑞拉不是最後一個

自2025年上任以來，特朗普多次在公開場合表達「得到」格陵蘭島的渴望，其措辭從早期的收購提議，演變成近期的武力威脅。他在4日接受《大西洋》月刊電話採訪時，更將近期對委內瑞拉的軍事干預與格陵蘭問題掛鉤。

特朗普在採訪中直言：「委內瑞拉可能不會是美國干預的最後一個國家。」他隨後補上一句：「我們絕對需要格陵蘭島。」這種將主權領土視作戰略資產並威脅動武的姿態，已讓北約盟友感到極度不安，擔憂二戰後的國際秩序將面臨崩潰。

分析指，格陵蘭島不僅擁有豐富的礦產與稀土資源，隨著北極冰層融化，其戰略航道地位日益凸顯，這被視為美方不惜與歐洲盟友翻臉也要奪島的主因。