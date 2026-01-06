丹麥首相重申格陵蘭不想成為美國一部分 歐洲支持自治權

美國總統特朗普日前重提接管格陵蘭，丹麥首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）重申，特朗普的言論必須認真看待，但丹麥王國與格陵蘭已明確拒絕任何被吞併的可能。

弗雷德里克森表示：「我已清楚表明丹麥王國的立場，格陵蘭也一再表態，不希望成為美國的一部分。」她強調，若美國攻擊其他北約國家，安全保障將立即失效。

格陵蘭總理爾森（Jens-Frederik Nielsen）表示：「我們並非處於美國會一夜之間接管的情況……格陵蘭不可與委內瑞拉相比，我們是一個民主國家。」尼爾森補充，格陵蘭正積極加強與美國合作，但美國民眾和格陵蘭居民都無需恐慌，強調島嶼仍將維持自治，未來發展將由島上人民自主決定。

格陵蘭總理爾森稱，格陵蘭正積極加強與美國合作。路透社

歐洲盟國表態支持丹麥與格陵蘭的自主權。英國首相施紀賢（Keir Starmer）表示：「格陵蘭與丹麥王國必須自己決定未來，其他任何人無權干預。」德國外長瓦德富爾（Johann Wadephul）建議北約可討論加強格陵蘭防衛，而歐盟則重申尊重國家主權原則。

格陵蘭是全球面積最大的島嶼，人口約57,000人，雖非北約正式成員，但受丹麥的北約保障。特朗普早前任命路易斯安那州州長蘭德里為格陵蘭特使，他曾公開支持將格陵蘭納入美國版圖。