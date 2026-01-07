Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

生擒馬杜羅｜星級律師坐鎮 曾助維基解密阿桑奇重獲自由

即時國際
委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）周一在紐約出庭，據悉所委任律師是曾為揭密網站「維基解密」創辦人阿桑奇辯護的波拉克（Barry J. Pollack）。

波拉克是律師事務所Harris St. Laurent & Weschler LLP的合夥人，根據律師事務所官網，他執業超過30年。波拉克對涉及地緣政治和法律交錯領域的複雜案件並不陌生，曾助阿桑奇在2024年達成認罪協議後重獲自由。

波拉克畢業於印第安納大學和喬治城大學法學院，曾任美國刑事辯護律師協會會長。現任會長比瑞爾表示，波拉克過去有替阿桑奇等引發國際爭議的被告辯護經驗，對於接手馬杜羅案是很好的歷練。
 

