生擒馬杜羅︱馬杜羅夫婦否認控罪 庭上稱「我是正直的人，我仍是委國總統」

美軍在委內瑞拉當地1月3日凌晨空襲首都加拉加斯，捕獲總統馬杜羅（Nicolas Maduro）夫婦並將2人帶走，事件震驚國際社會。馬杜羅夫婦於美東時間周一（5日）中午，在紐約市聯邦法院首次出庭，被目睹帶着手銬，乘直升機前往法庭。



馬杜羅夫婦在美國本土過堂，由現已92歲的紐約南區聯邦地區法院資深法官處理。他曾審理過與「911恐襲」相關的案件，以及其他涉及恐怖主義和國家安全的案件。今年夏天，委內瑞拉前將軍兼情報局長巴里奧斯在赫勒斯坦面前承認了與毒品恐怖主義和販毒相關的指控。

審訊在曼哈頓莫伊尼漢聯邦法院進行，審訊歷時約30分鐘。法官赫勒斯坦（Alvin Hellerstein）表示其職責是確保案件獲得公平審訊。馬杜羅及其妻子、第一夫人席莉亞・弗洛雷斯（Cilia Flores）一同出庭，兩人均面臨「毒品恐怖主義」相關指控。

根據起訴書，馬杜羅夫婦被控串謀從事毒品恐怖主義、串謀將可卡因輸入美國，以及持有和串謀持有機關槍及爆炸性武器等罪名。庭上，馬杜羅身穿橙色囚衣及藍色外套，配以米色長褲和橙色拖鞋，並佩戴耳機聆聽即時翻譯。他進庭時與律師握手，其妻則坐在數個座位之外，同樣身穿囚服。

法官要求他確認身份時，馬杜羅表示自己是委內瑞拉總統，並指自己是在加拉加斯住所內被美方人員拘捕帶走。他其後向法庭表示：「我無罪，我是一個正直的人，我仍然是我國的總統。」這是馬杜羅被押送至美國後首次公開發言。

法官一度回應稱，「將會有適當的時間和場合處理這些問題」，並重申當前程序安排。

其妻子被要求確認姓名時表示，「是的，我是西莉亞·弗洛雷斯·馬杜羅，我是委內瑞拉第一夫人。」弗洛雷斯也否認了所有指控，並說自己「完全無辜」。兩人回答均使用西班牙語，由法庭進行翻譯。

據報，馬杜羅獲法庭指派維克斯特羅姆（David Wikstrom）任其代表律師 。另外，據NBC新聞報道，馬杜羅的妻子弗洛雷斯將由一位德克薩斯州的律師代表出庭。根據法庭文件，馬克唐納利（Mark Donnelly）將擔任她的辯護律師。

律師質疑「軍事綁架合法性」

法官將案件安排於3月17日上午11時再訊，在討論下次開庭日期期間，馬杜羅的辯護律師向法庭提出，案件存在「軍事綁架合法性」的嚴重法律爭議，質疑美方以軍事行動將外國在位元首強行帶離本國，是否符合國際法及美國法律程序。

馬杜羅同時向法庭提出，要求行使領事探視權。法官回應稱，相關安排將會作出。辯方亦表明，現階段不會為馬杜羅申請保釋。法官則指出，辯方可在「適當時候」再提出保釋申請。

馬杜羅離開法庭時轉身向人群揮手致意，期間傳出一段小插曲，有旁聽的人向馬杜羅說：「你會為委內瑞拉付出代價。」馬杜羅回應：「以上帝的名義，我終將獲得自由。」

美國當局較早前透露，馬杜羅夫婦是在睡夢中被抓走，經軍艦、直升機等送往美國本土，一國元首變俘虜震撼全球。美國司法部長邦迪（Pam Bondi）早前公布，馬杜羅被控犯有毒品恐怖主義陰謀罪、可卡因走私陰謀罪、非法持有機關槍和爆炸裝置罪，以及共謀持有機關槍和爆炸裝置罪（針對美國）。

網傳影片顯示，被活捉的馬杜羅在紐約街頭移送時，押解車固意開門將他示眾，道路兩旁聚滿圍觀的人群，有人高聲喊：「做得好！做得好！」汽車也響咹。